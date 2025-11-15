Χανιά: Τροχαίο ατύχημα στον Κουμπέ (φωτ.)

Τροχαίο ατύχημα με εμπλεκόμενα δύο οχήματα συνέβη στον Κουμπέ το μεσημέρι του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες τα δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στη διασταύρωση Αγίων Αποστόλων και Θ. Κολοκοτρώνη.

Στο σημείο μετέβη η Τροχαία αλλά κι η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό ατόμων για τον οποίο κλήθηκε. Η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος, από το οποίο ευτυχώς δεν σημειώθηκε τραυματισμός, αλλά αμφότερα τα οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.