Χανιά: Τρεις συλλήψεις για τους μετανάστες

Στη σύλληψη τριών ατόμων, φερόμενων ως διακινητών των μεταναστών που διασώθηκαν σε Γαύδο και Παλαιόχωρα προχώρησε το Λιμενικό Σώμα/ Ελληνική Ακτοφυλακή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Λ.Σ. «Αναφορικά με τον εντοπισμό και τη διάσωση τριάντα δύο (32) αλλοδαπών, στη θαλάσσια περιοχή 32 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου, τις μεσημβρινές ώρες την 21.11.2025, δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νότιου Σουδάν), ηλικίας 20 και 26 ετών, αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και των άρθρων 306 “Έκθεση” και 45 “Συναυτουργία” του Π.Κ.. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα»

Ενώ σε δεύτερη ανακοίνωση αναφέρεται ότι «Αναφορικά με τον εντοπισμό εξήντα πέντε (65) αλλοδαπών, στην παραλία “Νταϊάνα”, τις μεσημβρινές ώρες την 21.11.2025, ένας 19χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Νότιου Σουδάν) αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής που τους μετέφερε από το Τομπρούκ της Λιβύης, έναντι χρηματικής αμοιβής και συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 “Παράνομη είσοδος στη χώρα”, του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 “Διευκόλυνση” και του άρθρου 306 “Έκθεση” του Π.Κ.. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων»