Χανιά: Τρεις συλλήψεις για κάνναβη μετά από έλεγχο σε μοτοσικλέτες – Ανήλικος ο ένας

Σε συλλήψεις τριών νεαρών από τους οποίους ο ένας ανήλικος για κατοχή κάνναβης προχώρησαν οι αστυνομικοί την Πέμπτη στα Χανιά έπειτα από έλεγχο σε μοτοσικλέτες στις οποίες επέβαιναν οι κατηγορούμενοι.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται:

«Συνελήφθησαν χθες (14.05.2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων τρεις ημεδαποί (μεταξύ των οποίων ένας ανήλικος) σε περιοχή του Δήμου Χανίων κατηγορούμενοι για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών .

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 13.05.2026 αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο σε τρεις ημεδαπούς 21χρονο ,18χρονο και ανήλικο σε περιοχή των Χανίων οι οποίοι επέβαιναν σε δύο δίκυκλες μοτοσικλέτες .

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 9,3 γραμμάρια κάνναβης, 2 τρίφτες με υπολείμματα κάνναβης ,πτυσσόμενο μεταλλικό γκλοπ και τρεις συσκευές τηλεφώνων.

Ακολούθησαν, πρωινές ώρες χθες (14.05.2026) νομότυπες έρευνες στις οικίες τους κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης ενώ συνελήφθησαν και δύο ημεδαποί κηδεμόνες του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τέλος κατασχέθηκαν οι δυο δίκυκλες μοτοσικλέτες .

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».