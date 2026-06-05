Χανιά: Τραυματισμός εργαζόμενου από πτώση σε σκαλωσιά

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στο Αρώνι Χανίων με τραυματισμό εργαζόμενου από πτώση σε σκαλωσιά, όπως γνωστοποίησε το Εργατικό Κέντρο.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουμε, ηλικιωμένος εργαζόμενος που εκτελούσε εργασίες σε σκαλωσιά , έπεσε από ύψος τριών (3) μέτρων, με αποτέλεσμα να υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις καθώς και εξάρθρωση ώμου.

Το ατύχημα σημειώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, στην περιοχή Αρώνι.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο τραυματίας δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του — το ευχόμαστε ολόψυχα και ελπίζουμε να επιβεβαιωθεί πλήρως.

Από την πρώτη στιγμή του συμβάντος, το Εργατικό Κέντρο Χανίων ήρθε σε επικοινωνία με την Επιθεώρηση Εργασίας, το ΕΚΑΒ και το Νοσοκομείο Χανίων, προκειμένου να ενημερωθεί για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Ταυτόχρονα, για άλλη μία φορά προκαλεί έντονο προβληματισμό το γεγονός ότι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας αναγκάζονται να συνεχίζουν να εργάζονται προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Το Εργατικό Κέντρο Χανίων εκφράζει την αλληλεγγύη του στον τραυματία εργαζόμενο και την οικογένειά του, ενώ παράλληλα απαιτεί την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του ατυχήματος, την απόδοση τυχόν ευθυνών όπου αυτές προκύψουν και την εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και των κανόνων υγείας και ασφάλειας.

Απαιτούμε την ουσιαστική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προσωπικό, μέσα και πλήρη ανεξαρτησία, ώστε να διασφαλίζεται η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Για άλλη μια φορά απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους:

Η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι επιλογή — είναι δικαίωμα και υποχρέωση.

Υπενθυμίζουμε ότι κανένα χρονοδιάγραμμα, κανένα κόστος και καμία εργασιακή πίεση δεν αξίζει μια ανθρώπινη ζωή», καταλήγει η ανακοίνωση.