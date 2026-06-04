menu
30 C
Chania
Πέμπτη, 4 Ιουνίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Τοποθετήθηκε η μεταλλική πεζογέφυρα στον ΒΟΑΚ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) ανακοίνωσε «την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π3 στη Χ.Θ. 38+080 του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), ανατολικά του οικισμού Λίμνης Κουρνά, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026».

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι εργασίες εκτελέστηκαν στο πλαίσιο του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα Γεωργιούπολη – Πετρές του Β.Ο.Α.Κ.», το οποίο υλοποιεί ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης για τους χρήστες του οδικού δικτύου.
Για την ασφαλή εκτέλεση της απαιτητικής αυτής παρέμβασης εφαρμόστηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα του Β.Ο.Α.Κ., υπό τον συντονισμό και την εποπτεία των αρμόδιων αρχών. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε πλήρως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, χωρίς προβλήματα και με απόλυτη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας.
Υπενθυμίζεται ότι το έργο, έχει σχεδιαστεί με πλήρη σεβασμό στα σύγχρονα πρότυπα προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και όλες οι πεζογέφυρες που τοποθετούνται, διαθέτουν Ανελκυστήρα σε κάθε ακρόβαθρο, καθώς και Κλίμακες πρόσβασης, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση για άτομα με κινητικές δυσκολίες, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, ηλικιωμένους και συνοδούς παιδιών.
Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Α.Κ. Α.Ε., κ. Άρης Παπαδογιάννης, ανέφερε:
«Η σημερινή επιτυχής τοποθέτηση της μεταλλικής κατασκευής της πεζογέφυρας Π3 – της τρίτης κατά σειρά – αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια στον Β.Ο.Α.Κ. Συνεχίζουμε με συνέπεια και προγραμματισμό την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν τις υποδομές της Κρήτης»»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum