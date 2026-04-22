Χανιά: Το τοπικό εμπόριο στη ψηφιακή εποχή – Τι συζητήθηκε στο συνέδριο στο ΚΑΜ

Η νέα εποχή για το τοπικό εμπόριο μέσα από τη χρησιμοποίηση ψηφιακών εργαλείων και της τεχνητής νοημοσύνης βρέθηκε στο επίκεντρο του συνεδρίου με θέμα: “The Next Era of Local Commerce” που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) στα Χανιά.

Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία τοπικών φορέων με στόχο να γίνει η τοπική αγορά πιο ελκυστική και δελεαστική.

Την εκδήλωση οργάνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης και του Δήμου Χανίων .

Η θεματολογία αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες:

•Στη νέα ηγεσία και εξωστρέφεια και στα σύγχρονα πρότυπα διοίκησης, με ομιλητές τους: Στράτο Αποστολάκο (CFO&BoardMember, FORUMS.A /HO.RE.CA., FOODEXPO, XENIA), Μάνθο Αρχοντάκη (CEO, ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣΑ.Β.Ε.Ε.) και την Έρη Παυλάκη (Co founder Women Do Business & CEO Star Sleep).

•Στο εμπόριο στην εποχή της AΙ και του Ψηφιακού Μετασχηματισμού με ομιλητές τον Κωνσταντίνο Δημάδη (μέλος Δ.Σ. και Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΕΣΕΕ ) και τον Νίκο Μπατάκη (Ιδρυτή, DigitalAutomation).

•Στην τοπική Ταυτότητα ως Brand με ομιλητές τον Νίκο Λιγοψυχάκη (Επιχειρηματίας ) και τον Άλκη Κυριακάκη (DMC, TourOperator).

Τον γενικό συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κουρκουλος και τον συντονισμό των πάνελ οι δημοσιογράφοι: Βίκυ Παπαδογιαννάκη, Μαρίνα Γιακουμάκη και Γιώργος Γεωργακάκης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Σε δηλώσεις της η πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, Δώρα Κυριακάκη, υπογράμμισε τη σημασία της τεχνολογίας ως ένα απαραίτητο εργαλείο που πρέπει να αξιοποιηθεί σωστά ώστε οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο ελκυστικές και ανταγωνιστικές. Στόχος, όπως είπε, είναι η ανάδειξη της Κρήτης και των Χανίων ως ισχυρών ονομάτων στην αγορά, προωθώντας την εξωστρέφεια παρά τον ανταγωνισμό από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Τόνισε ότι μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, επιδιώκεται η δημιουργία μιας σύγχρονης εμπορικής κουλτούρας που συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία.

«Πρέπει να έχουμε σύμμαχο την τεχνολογία ώστε με σωστά εργαλεία να κάνουμε την τοπική αγορά πιο ελκυστική, πιο δελεαστική», είπε και εξέφρασε ευχαριστίες προς την ΕΣΕΕ, το Επιμελητήριο Χανίων «που διαχρονικά στηρίζει ό,τι δράση κάνουμε», την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Αναπτυξιακή Κρήτη, τον Δήμο Χανίων και την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης.

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Ο επιχειρηματίας Νίκος Λιγοψυχάκης ο οποίος διατηρεί επιχείρηση χειροποίητων δερμάτινων υποδημάτων από την οικογένειά του υπογράμμισε ότι η Κρήτη μπορεί να αποτελέσει μέρος του παγκόσμιου οικονομικού οικοσυστήματος ενώ τόνισε την σημασία της σύμπνοιας μεταξύ των φορέων, ώστε να υπάρχουν συνεργασίες «και σωστό υπόβαθρο για να προχωρήσουμε».

«Η ΚΡΗΤΗ ΕΧΕΙ BRAND»

Ο επιχειρηματίας, Άλκης Κυριακάκης, εκπρόσωπος του ομίλου Kyriakakis Travel, υπογράμμισε την ισχυρή διεθνή εικόνα της Κρήτης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για συνεχή εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων για την ενίσχυση του brand name του νησιού.

Ο κ. Κυριακάκης δήλωσε ότι «η Κρήτη έχει brand, έχει πολύ καλή εικόνα στο εξωτερικό» και πρόσθεσε ότι «υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης». «Οι καιροί αλλάζουν συνεχώς και είναι στο χέρι μας να δούμε αν θα ακολουθήσουμε τις εξελίξεις ή όχι», πρόσθεσε.

Τόνισε ακόμη ότι «θα έπρεπε να μπορέσουμε να ενωθούμε περισσότερο οι φορείς μεταξύ μας. Αυτό πρέπει να το δούμε περισσότερο».

ΔΙΚΤΥΑ



Η επιχειρηματίας Ερη Παυλάκη, συνιδρύτρια του Women Do Business, σε δηλώσεις της, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην αξία των δικτύων συνεργασίας και στα νέα ηγετικά πρότυπα που προωθούν την εξωστρέφεια των μικρών επιχειρήσεων.

Οπως είπε, στην Κρήτη, οι γυναίκες επιχειρηματίες επιδεικνύουν δυναμική παρουσία, υιοθετώντας καινοτόμες ιδέες παρά τις προκλήσεις της εποχής. «Συνεχώς νέες πρωτοβουλίες ξεκινούν, νέες επιχειρηματίες δυναμικές με καινοτόμες ιδέες βγαίνουν μπροστά», τόνισε.

Η ΕΣΕΕ

Σε δηλώσεις του ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕΕ, Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, τόνισε ότι «συνεχίζουμε να είμαστε σε όλη την Ελλάδα, δίπλα στις επιχειρήσεις και δίπλα στον κάθε έναν επιχειρηματία αλλά και έμπορο, να μπορέσει να αντεπεξέλθει σε αυτά που έρχονται, στα καινούργια ψηφιακά δεδομένα και να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη μέρα.

Παράλληλα, ανέφερε πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα στερήσει εργαζόμενους από τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις καθώς «η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει όλο το εμπόριο».

«ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ»

Από τη μεριά του, σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης έκανε λόγο για σημαντική πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, η οποία αναδεικνύει επίκαιρα ζητήματα για την επιχειρηματικότητα και την εξέλιξή της σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Υπογράμμισε πως ο Δήμος Χανίων στηρίζει ενεργά τέτοιες πρωτοβουλίες και ότι μέσα από το εξαιρετικά εμβληματικό έργο της Δημοτικής Αγοράς που τους επόμενους μήνες θα ξαναμπεί στην καθημερινότητα των πολιτών, «στοχεύουμε κοινά με τον Εμπορικό Σύλλογο ώστε μέσα από την τοπική επιχειρηματικότητα να καταφέρουμε να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα όλων των προϊόντων».