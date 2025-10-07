Χανιά: Το Σάββατο η 28η Γιορτή Τσικουδιάς

Η 28η Γιορτή Τσικουδιάς που οργανώνεται από το Χορευτικό Όμιλο Χανίων «Ο Ψηλορείτης» σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, το Δήμο Χανίων, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Επιμελητήριο Χανίων θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 στην πλατεία Γιαλί Τζαμισί, στο ενετικό λιμάνι των Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «στη διάρκεια της γιορτής θα λειτουργεί παραδοσιακό ρακοκάζανο και θα προσφέρονται παραδοσιακά εδέσματα με άφθονη τσικουδιά. Θα χορέψουν εκλεκτές ομάδες του Συλλόγου Ποντίων Χανίων «Η Ρωμανία», του Πολιτιστικού Συλλόγου Βορειοελλαδιτών Χανίων «Ορφέας» και του Ομίλου μας με τη συνοδεία του μουσικού συγκροτήματος των αδελφών Νίκου, Ζήνου & Στέλιου Περουλάκη.

Παρουσίαση προγράμματος Ζαχαρένια Μπούτζουκα. Είσοδος ελεύθερη»