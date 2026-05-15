Χανιά: Το “Υπερταμείο” εκμισθώνει το παλιό “Ψυγείο”!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε ανοιχτό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του εμβληματικού κτηρίου του παλιού “Ψυγείου”,  στη συμβολή των οδών Τσουδερών και Πλατείας Μαρκοπούλου προχωρά η Εταιρεία  Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου!

Το παλαιό «Ψυγείο» είναι σε άμεση γειτνίαση με τη Δημοτική Αγορά Χανίων.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει την έναρξη διαδικασίας αξιοποίησης τριώροφου ακινήτου στο κέντρο των Χανίων, μέσω Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.

Το ακίνητο ΑΒΚ 183 Χανίων, που είναι γνωστό ως παλαιό «Ψυγείο», καθώς από εκεί εφοδιάζονταν με πάγο όλοι οι επαγγελματίες και οι κάτοικοι των Χανίων, συνολικής επιφάνειας 1.029,03 τ.μ., βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τσουδερών και Πλατείας Μαρκοπούλου. Το «Ψυγείο» είναι σε άμεση γειτνίαση με τη Δημοτική Αγορά Χανίων, μια από τις πλέον ιστορικές και αναγνωρίσιμες περιοχές της πόλης, με έντονη εμπορική, τουριστική και πολιτιστική δραστηριότητα.

Το κτίριο αποτελείται από ισόγειο και δύο υπερκείμενους ορόφους, επιφάνειας 343,01 τ.μ. έκαστος, και βρίσκεται σε περιοχή όπου επιτρέπεται ευρύ φάσμα χρήσεων.

Στόχος της αξιοποίησης είναι η ουσιαστική αναβάθμιση του ακινήτου και η μετατροπή του σε έναν σύγχρονο πυρήνα επιχειρηματικής, τουριστικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της πόλης των Χανίων».

Η διάρκεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού έχει οριστεί έως τις 03/07/2026.

Υπενθυμίζεται ότι όπως ήδη έχει καταγραφεί σε ρεπορτάζ των Χανιώτικων νέων από το υπουργείο Πολιτισμού δρομολογείται μελέτη αποκατάστασης για το συγκεκριμένο κτήριο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

