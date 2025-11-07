Χανιά: Το παντοπωλείο που διδάσκει την Συμπερίληψη

Η Τerra verde ή αλλιώς Πράσινη γη ,ανοίγει τις πόρτες της στα σχολεία προσκαλώντας μαθητές/-ριες και εκπαιδευτικούς να γνωρίσουν από κοντά ένα χώρο όπου η αλληλεγγύη, η αποδοχή της διαφορετικότητας και η συνεργασία έξω από τους ανταγωνιστικούς όρους της αγοράς εργασίας, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για τη δημιουργία μιας πιο συμπεριληπτικής κοινωνίας .

Στην Τerra verde άτομα με και χωρίς αναπηρία , κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της εργασίας και της συνεργασίας με άλλους όρους , αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η ισότητα και η κοινωνική συμπερίληψη δεν είναι απλώς έννοιες αλλά μια έμπρακτη προσπάθεια για τη κοινωνική αλλαγή.

Η επίσκεψη των μαθητών στον χώρο μας με την στήριξη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Χανιων αποτελεί μία ευκαιρία βιωματικής μάθησης, που ενισχύει την κοινωνική ευαισθητοποίηση και καλλιεργεί το πνεύμα αλληλεγγύης.

Προγραμματισμός

Οι επισκέψεις θα πραγματοποιούνται κάθε Τετάρτη 10:30-11:30 και μόνο μετά από τηλεφωνική συνεννόηση! Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6979277881 & 6982339208 ή στο email: terraverdexania@gmail.com

Τα Εκπαιδευτικά προγράμματα

Πόσα ξέρεις για τις μέλισσες;

Ο μελισσοκόμος Γιάννης Αποστολάκης μάς φέρνει σε επαφή με τη ζωή της μέλισσας και του μελισσιού μέσα από τη προσωπική του εμπειρία, τον εξοπλισμό του, βιβλία και εικόνες. Τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν τον εξοπλισμό, να κάνουν ερωτήσεις αλλά και να φτιάξουν στο τέλος ένα δικό τους μελισσοκέρι.

Από το δέντρο στο πιάτο μου!

Ξέρουμε άραγε πώς είναι το δέντρο του κακάο ή πώς φτάνει η ζάχαρη μέχρι τα γλυκά μας; Πόσο δύσκολο είναι να μαζέψεις τα κάσιους ή πώς φτιάχνεται το ταχίνι; Τι από αυτά που τρώμε έχει κάνει το πιο μεγάλο ταξίδι για να φτάσει στο πιάτο μας και τι φυτρώνει δίπλα μας; Μέσα από παιχνίδια, ερωτήσεις, ταινιάκια μικρού μήκους μαθαίνουμε μαζί την προέλευση και το ταξίδι της τροφής μας και προβληματιζόμαστε πάνω στο τρόπο που φτάνει μέχρι το πιάτο μας !

Τα μαθηματικά του μπακάλικου!

Μπορούμε να υπολογίσουμε χωρίς ζυγαριά το διαφορετικό βάρος που έχουν τα τρόφιμα; Μπορούμε να βάλουμε ένα κιλό φακή με το μάτι; Τι είναι το απόβαρο και πώς το υπολογίζουμε; Τι είναι πιο βαρύ; Ένα λίτρο λάδι ή ένα λίτρο νερό και γιατί; Μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες ενός μπακάλικου μαθαίνουμε να υπολογίζουμε βιωματικά, να συγκρίνουμε και να παρατηρούμε τα διαφορετικά βάρη, πυκνότητες, ποσότητες των τροφίμων και όχι μόνο, φέρνοντας αυτές τις έννοιες λίγο πιο κοντά στον πραγματικό κόσμο και την καθημερινή ζωή .

Μικρές λιχουδιές

Μαζί με την φίλη και μέλος του συνεταιρισμού μας Ελένη Ντουντουνάκη, φτιάχνουμε μικρά υγιεινά γλυκάκια με υλικά που έχουμε στο μαγαζί , συζητώντας και μαθαίνοντας ταυτόχρονα τη προέλευση τους

Στόχοι

Στόχοι των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς είναι να έρθουν βιωματικά σε επαφή με:

την ιδέα του συνεργατισμού

του δίκαιου εμπορίου

την εργασιακή και κοινωνική συμπερίληψη

τον κύκλο και το ταξίδι της τροφής

τη διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας της τροφής

την ιδέα αλλά και τη πράξη του zero waste, της ελαχιστοποίησης του οικολογικού αποτυπώματος μέσα από την μείωση χρήσης του πλαστικού αλλά και την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών στη καθημερινότητα.

Μεθοδολογία

Ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλεχθεί κάθε φορά αλλά και την ηλικία των συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθεί διαφορετική παιδαγωγική μεθοδολογία. Μερικά από τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η αφήγηση, το θεατρικό παιχνίδι, η επίλυση προβλημάτων, η συνέντευξη.

Κόστος

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι χωρίς οικονομικό αντίτιμο. Ηλικίες Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις ανάλογες προσαρμογές ανάλογα την τάξη.

Αριθμός συμμετεχόντων

Το κάθε πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθούν 15- 20 μαθήτριες /μαθητές τη φορά.

Αν το τμήμα έχει παραπάνω άτομα, μπορεί να γίνει συνεννόηση για να χωριστούν σε δύο υποομάδες.

Προγραμματισμός

Εμψυχώτριες προγραμμάτων:

Μαρία Θεοδοσιάδου Ουλούνταγ- Ειδική παιδαγωγός- θεατροπαιδαγωγός

Γεωργιάνα Ψυχάλη, Παιδαγωγός

Τα εργαστήρια συνεμψυχώνουν οι εργαζόμενοι του υποκαταστήματος .