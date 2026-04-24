Χανιά: To Μουσείο Τυπογραφίας παρών στην Ετήσια Συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων

Στο Πολεμικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου η Ετήσια Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων (World Federation of Friends of Museums – WFFM).

Στην εκδήλωση το “Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη” εκπροσώπησε η συνεργάτιδα του Μουσείου, δημοσιογράφος Μαρία Μυστακίδου.

Η εκδήλωση γίνεται μετά από πρόταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ), που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η επιλογή της χώρας μας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης είναι πολύ σημαντική, αφού παρόντες στις εργασίες ήταν εκπρόσωποι Ομοσπονδιών από όλες τις Ηπείρους που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το θέμα των “φίλων των μουσείων”, ένα θεσμό προστιθέμενη αξία, που ενισχύει σημαντικά και ουσιαστικά τα Μουσεία του κόσμου.

Με την ευκαιρία της παρουσίας στη χώρα μας των ξένων εκπροσώπων, την Πέμπτη 23 Απριλίου και ώρα 10.00-18.00, πραγματοποιήθηκε και Ειδική Συνάντηση με θέμα: «Τα Μουσεία και οι Φίλοι τους: Προκλήσεις και προοπτικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο».

Την εκδήλωση χαιρέτησε η κ. Λίλα ντε Τσαβες, Πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας φίλων των Μουσείων.

Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν από 23 έως 26 Απριλίου 2026.

