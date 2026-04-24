Χανιά: To Μουσείο Τυπογραφίας παρών στην Ετήσια Συνεδρίαση της Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στο Πολεμικό Μουσείο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου η Ετήσια Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φίλων Μουσείων  (World Federation of Friends of Museums – WFFM).

Στην εκδήλωση το “Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη & Ελένης Γαρεδάκη” εκπροσώπησε η συνεργάτιδα του Μουσείου, δημοσιογράφος Μαρία Μυστακίδου.

Η εκδήλωση γίνεται μετά από πρόταση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ), που φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή της.

Η επιλογή της χώρας μας για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης είναι πολύ σημαντική, αφού παρόντες στις εργασίες ήταν εκπρόσωποι Ομοσπονδιών από όλες τις Ηπείρους που είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το θέμα των “φίλων των μουσείων”, ένα θεσμό προστιθέμενη αξία, που ενισχύει σημαντικά και ουσιαστικά τα Μουσεία του κόσμου.
Με την ευκαιρία της παρουσίας στη χώρα μας των ξένων εκπροσώπων, την Πέμπτη 23 Απριλίου και ώρα 10.00-18.00, πραγματοποιήθηκε και Ειδική Συνάντηση με θέμα: «Τα Μουσεία και οι Φίλοι τους: Προκλήσεις και προοπτικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο».
Την εκδήλωση χαιρέτησε η κ. Λίλα ντε Τσαβες, Πρόεδρος της ελληνικής Ομοσπονδίας φίλων των Μουσείων.
Οι εργασίες αναμένεται να διαρκέσουν από 23 έως 26 Απριλίου 2026.

Δείτε εδώ το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας των εργασιών.

 

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

