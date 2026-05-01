Χανιά: Το κλεμμένο μηχανάκι το είχε ακινητοποιήσει η Τροχαία

Στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, εκ των οποίων τρεις ανήλικοι, προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά για παραβίαση φύλαξης αρχής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνελήφθησαν και πέντε κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση συνδέεται με περιστατικό της 22ας Απριλίου, όταν δίκυκλο μοτοποδήλατο που είχε ακινητοποιηθεί σε τροχονομικό έλεγχο και μεταφερθεί σε χώρο ιδιωτικής εταιρείας οδικής βοήθειας, αφαιρέθηκε από άγνωστους.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ταυτοποιήθηκαν τέσσερις ημεδαποί, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το αφαιρεθέν δίκυκλο, καθώς και οπλισμός, μεταξύ των οποίων ξίφος, έξι φυσίγγια, σιδηρογροθιά και επτά αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Η προανάκριση συνεχίζεται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.