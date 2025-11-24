Χανιά: Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων

Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων ανακοίνωσε το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων στα Χανιά για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2025 έως και τα Θεοφάνια 2026.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική ανακοίνωση «το προτεινόμενο ωράριο είναι ενδεικτικό και προαιρετικό. Κάθε επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει τη λειτουργία της σύμφωνα με τις δικές της ανάγκες και δυνατότητες, εντός του πλαισίου λειτουργίας που ορίζεται από την πολιτεία και την ισχύουσα νομοθεσία:

(Δευτέρα – Σάββατο: 06:00 – 21:00 & Κυριακή: 11:00 – 20:00) .

Προτεινόμενο εορταστικό ωράριο καταστημάτων 2025-2026: