Χανιά: Την Τρίτη η απολογία του πατέρα του 3χρονου παιδιού

Την Τρίτη αναμένεται να απολογηθεί με την κατηγορία για παράνομη είσοδο στη χώρα ο 25χρόνος υπήκοος Πακιστάν που είναι ο πατέρας του παιδιού 3,5 ετών που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ. Μέχρι τότε εκτιμάτε ότι θα έχει προκύψει και η νέα δικογραφία για τυχών κακουργηματικές κατηγορίες σε βάρος του. Ο 25χρονος πήρε αναβολή από το Μονομελές Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο για να δικαστεί την Τετάρτη για την παραμονή είσοδο στη χώρα.

Η συνομήλικη σύντροφος του και μητέρα του παιδιού εμφανίστηκε ενώπιον του μονομελούς Πλημμελειοδικείου το μεσημέρι της Δευτέρας και πήρε αναβολή για την Τρίτη προκειμένου να της διοριστεί δικηγόρος.

Ο εισαγγελέας κάλεσε τη μητέρα να είναι ειλικρινής καθώς όπως είπε μέχρι τώρα έχει καταθέσει μόνο ψέματα.