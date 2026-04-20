Χανιά: Την Τετάρτη το συνέδριο για το τοπικό εμπόριο και τις νέες τεχνολογίες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων σε συνεργασία με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης και με την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης , της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης και του Δήμου Χανίων διοργανώνει ένα συνέδριο με θέμα : “The Next Era of Local Commerce” που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 στις 17:30 στο Μεγάλο Αρσενάλι (Πλατεία Γ.Κατεχάκη & Ακτή Τομπάζη Χανιά).

Το συνέδριο στοχεύει να αναδείξει πώς το τοπικό εμπόριο μπορεί να αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, να ενισχύσει το brand του και να αναπτύξει σύγχρονα μοντέλα ηγεσίας που οδηγούν σε βιώσιμη ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Η θεματολογία αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:
1. Η Νέα Ηγεσία & Εξωστρέφεια – Σύγχρονα πρότυπα διοίκησης, συνεργασίες και προοπτικές διεθνούς επέκτασης με ομιλητές τον κ.Στράτο Αποστολάκο(CFO&BoardMember, FORUMS.A /HO.RE.CA., FOODEXPO, XENIA), τον κ.Μάνθο Αρχοντάκη( CEO, ΒΑΣ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣΑ.Β.Ε.Ε.) καιτηνκ.αΈρηΠαυλάκη ( Co founder Women Do Business & CEO Star Sleep).
2. Το Εμπόριο στην Εποχή της AI & του Ψηφιακού Μετασχηματισμού– Πρακτικές εφαρμογές τεχνολογίας και νέοι κανόνες στην αγορά με ομιλητές τον κ. Κωνσταντίνο Δημάδη( Μέλος Δ.Σ. & Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού ΕΣΕΕ ) και τον κ.Νίκο Μπατάκη ( Ιδρυτής , DigitalAutomation ).
3. Τοπική Ταυτότητα ως Brand & Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα – Η αυθεντικότητα ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης με ομιλητές την κ.α Έλλη Λυραράκη ( Artist Designer, Επιχειρηματίας ) , τον κ. Νίκο Λιγοψυχάκη (Επιχειρηματίας ) και τον κ.Άλκη Κυριακάκη (DMC , TourOperator).

Στόχος είναι να αναδειχθεί η Κρήτη ως παράδειγμα σύγχρονου εμπορικού οικοσυστήματος που συνδυάζει τεχνολογία, ταυτότητα και ανθρώπινη ηγεσία.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

