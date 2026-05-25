Χανιά: Την Τετάρτη οι Γηριατρικοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Γιώργος Δρακάκης
Για μία ακόμα χρονιά, τρίτη συνεχόμενη, το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων συμμετέχει στους 4ους Γηριατρικούς Ολυμπιακούς Αγώνες (Geri Olympics) οι οποίο θα διεξαχθούν την Τετάρτη από τις 10 το πρωί στον χώρο του ιδρύματος με προσκεκλημένο τον παραολυμπιονίκη Αντώνη Τσαπατάκη.
Με την ευκαιρία αυτή την Δευτέρα δόθηκε συνέντευξη Τύπου και όπως είπε ο ο Πρόεδρος του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων, Στέλιος Βαλυράκης, «είναι μεγάλη η χαρά και συγκίνηση διοργανώνεται για τρίτη συνεχή χρονιά μία εκδήλωση ζωής, συμμετοχής, αξιοπρέπειας και συμπερίληψης». Αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της προσπάθειας πριν 4 χρόνια από το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη Στέγη Καϊμακλίου “Αρχάγγελος Μιχαήλ” και το Κέντρο Αποκατάστασης Άνοιας Λευκωσίας Κύπρου. Ολο αυτό έγινε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κίνησης και αφορά ηλικιωμένα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας καθώς και ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν βραβεία αφού ακόμα περισσότερο σημασία ειδικά σε αυτούς του αγώνες έχει η συμμετοχή.
Θα συμμετέχουν τα ΚΔΑΠ ΑμΕΑ Χανίων, το ΠΑΜΕΑ Χανίων, το ΚΔΑΠ Ατλαντίδα καθώς και τα ΚΑΠΗ του Δήμου ενώ πολύτιμη θα είναι η βοήθεια των εθελοντών του ΕΕΣ Χανίων και των σπουδαστών από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Χανίων ενώ προσκεκλημένος θα είναι ο Παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης «που μας εμπνέει καθημερινά με τη δύναμη της ψυχής του και το παράδειγμα του» όπως σημείωσε ο Στ. Βαλυράκης.
Ο Αντώνης Τσαπατάκης από τη μεριά τόνισε χρειάζεται να υπενθυμίζουμε στον κόσμο ότι η τρίτη ηλικία έχει ανάγκη από παρέα και εκδηλώσεις όπως αυτές στέλνουν το μήνυμα “κανείς μόνος σε αυτό τον κόσμο”.
«Γιατί ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου -εκτός από τον ίδιο του τον εαυτό- είναι και η μοναξιά. Για αυτό είμαστε εδώ με αυτή την εκδήλωση για να μην αφήσουμε κανένα μόνο . Είμαι και εγώ ένας εθελοντής που με το δικό μου βήμα θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με όλο τον κόσμο για να γίνουν ανάλογες παντού και να λειτουργήσει ως παράδειγμα ο Δήμος Χανίων. Οι γηριατρικοί αγώνες είναι μία εκδήλωση που μας αγκαλιάζει όλους και σίγουρα το μοναδικό αποτέλεσμα που μας νοιάζει είναι να καταφέρουμε να αγκαλιαστούμε όλοι μαζί από τον μικρότερο ως τον μεγαλύτερο για να θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε» κατέληξε.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

