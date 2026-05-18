Χανιά: Την Τετάρτη η εκδίκαση της υπόθεσης για ενδοοικογενειακή βία

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί στο αυτόφωρο πλημμελειοδικείο Χανίων η υπόθεση του 47χρονου άντρα που κατηγορείται μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου γιου τους.
Ο άνδρας πέρασε το πρωί από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή Χανίων και επρόκειτο να δικαστεί στο αυτόφωρο, ωστόσο δόθηκε αναβολή για την Τετάρτη. Ο 47χρονος θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία η 46χρονη σύζυγος κατήγγειλε ότι στις 16 του μήνα ο 47χρονος σύζυγός της χτύπησε με τα χέρια τον 16χρονο γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.
Όπως δήλωσε η γυναίκα, ο 47χρονος τον περασμένο μήνα είχε κλειδώσει τον ανήλικο σε αποθήκη για ώρες.
Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί στο αυτόφωρο πλημμελειοδικείο Χανίων η υπόθεση του 47χρονου άντρα που κατηγορείται μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου γιου τους.
Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.