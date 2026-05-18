Χανιά: Την Τετάρτη η εκδίκαση της υπόθεσης για ενδοοικογενειακή βία

Γιώργος Κώνστας
Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί στο αυτόφωρο πλημμελειοδικείο Χανίων η υπόθεση του 47χρονου άντρα που κατηγορείται μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου γιου τους.
Ο άνδρας πέρασε το πρωί από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή Χανίων και επρόκειτο να δικαστεί στο αυτόφωρο, ωστόσο δόθηκε αναβολή για την Τετάρτη. Ο 47χρονος θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία η 46χρονη σύζυγος κατήγγειλε ότι στις 16 του μήνα ο 47χρονος σύζυγός της χτύπησε με τα χέρια τον 16χρονο γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.
Όπως δήλωσε η γυναίκα, ο 47χρονος τον περασμένο μήνα είχε κλειδώσει τον ανήλικο σε αποθήκη για ώρες.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

