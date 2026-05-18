Χανιά: Την Τετάρτη η εκδίκαση της υπόθεσης για ενδοοικογενειακή βία

Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι θα εκδικαστεί στο αυτόφωρο πλημμελειοδικείο Χανίων η υπόθεση του 47χρονου άντρα που κατηγορείται μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι άσκησε βία σε βάρος του 16χρονου γιου τους.

Ο άνδρας πέρασε το πρωί από τον εισαγγελέα και τον ανακριτή Χανίων και επρόκειτο να δικαστεί στο αυτόφωρο, ωστόσο δόθηκε αναβολή για την Τετάρτη. Ο 47χρονος θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 46χρονη σύζυγος κατήγγειλε ότι στις 16 του μήνα ο 47χρονος σύζυγός της χτύπησε με τα χέρια τον 16χρονο γιο τους, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Όπως δήλωσε η γυναίκα, ο 47χρονος τον περασμένο μήνα είχε κλειδώσει τον ανήλικο σε αποθήκη για ώρες.