Χανιά: Την Κυριακή το άνοιγμα του Τριωδίου με συναυλία των Freaktones στη Σούδα

Το Τριώδιο φέτος ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, που είναι γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η Σούδα θα μπει και επίσημα σε καρναβαλικό κλίμα με ένα μεγάλο πάρτυ με τους Freaktones στην πλατεία Αγίου Νεκταρίου στη κάτω Σούδα στις 17.00.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μπορεί άραγε ο Γονίδης να συναντήσει τον Freddy Mercury και τον Coolio το ίδιο βράδυ;

Κι όμως μπορεί! Θα μας το αποδείξουν οι Freaktones μια τοπική, αμιγώς cover band

η οποία συστάθηκε το 2010, έχοντας αλλάξει αρκετά μέλη έως ότου “δέσει” το γλυκό

με την Γιούλη Κατσιμπίρη (φωνή),

τον Παντελή Κιάσσο (φωνή, τύμπανα),

τον Γιώργο Πούλη (κιθάρα),

τον Νίκο Κούση (πλήκτρα)

και τον Δημήτρη Σκούρτη (φωνή, κιθάρα).

Oι διασκευές τους διακρίνονται από ένα δικό τους ήχο και στυλ μπλέκοντας εντελώς διαφορετικά είδη μουσικής που αγαπούν, από τα παιδικά τους χρόνια μέχρι σήμερα.

Σας περιμένουμε! Eίσοδος ελεύθερη για όλους!»