Χανιά: Την Κυριακή στο Ελληνίς το «Τελευταίο σημείωμα»

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ και οι Κομματικές Οργανώσεις των Χανίων, διοργανώνουν προβολή της ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» με αφορμή την Πρωτομαγιά και τη δημοσιοποίηση των συγκλονιστικών φωτογραφιών των 200 κομμουνιστών, 82 χρόνια μετά την εκτέλεσή τους.

Η προβολή θα γίνει την Κυριακή, 3 Μαΐου στις 20:00 µ.µ. στον Κινηματογράφο «Ελληνίς»

Μια ταινία βασισμένη στην πραγματική ιστορία της εκτέλεσης των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, η οποία φωτίζει την κορυφαία στιγμή της ανυπότακτης στάσης των κομμουνιστών που αρνήθηκαν να γονατίσουν απέναντι στους Ναζί κατακτητές.