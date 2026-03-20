Χανιά: Την Κυριακή ο 76ος Βενιζέλειος Δρόμος – Δείτε που θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Όπως ανακοινώθηκε, θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της διεξαγωγής των αγώνων του 76ου Βενιζέλειου Δρόμου και Δρόμου της πόλης «ΙΚΑΡΟΣ 2026» στις 22 Μαρτίου 2026, για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή τους καθώς και την κατανόηση των πολιτών ώστε να συμβάλλουμε όλοι στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα το οποίο θα τιμά και θα αναδεικνύει την πόλη μας.

Σας ενημερώνουμε ότι: από 09.00 π.μ. έως 10.45 π.μ. θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ελεγχόμενη διέλευση, κλείσιμο δρόμων για τα οχήματα.

Αναλυτικά:

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 76ου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: Εθνικό στάδιο Χανίων – Ελ. Βενιζέλου – Ακρωτηρίου – Τάφοι Βενιζέλων – Ακρωτηρίου – Ελ. Βενιζέλου – Εθνικό στάδιο Χανίων

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ «ΙΚΑΡΟΣ 2026»: Εθνικό στάδιο Χανίων – Ελ. Βενιζέλου – Μνημείο πεσόντων ΙΚΑΡΩΝ (βίλα Κούνδουρου) – Ελ. Βενιζέλου – Εθνικό στάδιο Χανίων ( 2.300 μ.)»