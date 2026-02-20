Χανιά: Τιμητική εκδήλωση για τον Σήφη Μιχελογιάννη

Εκδήλωση προς τιμήν του Σήφη Μιχελογιάννη, πρώην βουλευτή Χανίων, πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Δυτικοευρωπαική Ένωση και πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φιλων Νικου Καζαντζάκη, διοργανώνει την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στις 19:00, ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος», στο πλαίσιο του κύκλου των εκδηλώσεων «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους» .

Στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου (Χάληδων 83) θα μιλήσουν οι: Νίκος Χριστοδουλάκης (πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και ο Τάσος Σακελλαρόπουλος (ιστορικός, υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη).