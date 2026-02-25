Χανιά: Τιμητική εκδήλωση για τον Σήφη Μιχελογιάνη

1 από 3

Πτυχές της πολυεπίπεδης προσφοράς του Σήφη Μιχελογιάννη στην πολιτική ζωή και πολιτισμό, αλλά και του ήθους του, που τον κατέστησε ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής, αναδείχθηκαν κατά την τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος», στο πλαίσιο του κύκλου των εκδηλώσεων που διοργανώνει με θέμα: «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους».

Αναφερόμενος στον πρώην βουλευτή Χανίων, πρώην επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης και την Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και πρώην πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Εταιρείας Φιλων Νικου Καζαντζάκη, ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Χριστοδουλάκης έκανε λόγο για έναν άνθρωπο με «μεγάλη αγωνιστική διαδρομή στα πολιτικά πράγματα του νομού», που οι Χανιώτες και οι Χανιώτισσες τον τίμησαν με την ψήφο τους σε επάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, κι ο ίδιος ανέπτυξε «εξαιρετικές επιδόσεις και δραστηριότητες»: «Σε κάθε θέση που βρέθηκε προσέφερε πολλά όπως άλλωστε και η οικογένειά του που είχε μια πολλαπλή προσφορά στους αγώνες του ελληνικού λαού αλλά και σε κοινωνικές υπηρεσίες, όπως αυτές που ανέπτυξε ο θείος του, ο αείμνηστος γιατρός, Γεώργιος Μιχελογιάννης. Για εμένα ο Σήφης Μιχελογιάννης αποτελεί ένα πρότυπο ανθρώπου ο οποίος τίμησε τον τόπο του και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι σήμερα και ο τόπος του θέλει να τον τιμήσει αναγνωρίζοντας την προσφορά του, και προβάλλοντας όσα έκανε έτσι ώστε να αποτελέσει ένα παράδειγμα και για τις σημερινές γενιές οι οποίες βλέπουν την πολιτική ως ένα πεδίο τοξικών αντιπαραθέσεων και άγονων διαλόγων, χωρίς να δίνονται λύσεις στα προβλήματα. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή είναι μια καλή αφορμή να αναστοχαστούμε μερικά πράγματα για την πολιτική και πως μπορεί να γίνει γόνιμη και παραγωγική, ιδιαίτερα για τη νεολαία».

Ο ιστορικός και υπεύθυνος των Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη Τάσος Σακελλαρόπουλος ερωτηθείς για το πόσο ανάγκη έχει η σύγχρονη πολιτική πραγματικότητα από πολικούς όπως ο Σήφης Μιχελογιάννης, τόνισε ότι «η ελπίδα είναι να δημιουργηθούν καινούρια πρόσωπα, νέα, στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση που να μοιάζουν με τον κ. Μιχελογιάννη».

«Ο Σήφης Μιχελογιάννης συνδυάζει πράγματα που δυστυχώς όσο περνάνε τα χρόνια σπανίζουν: ένα ήθος στην πολιτική, μια αμεσότητα, έναν ενθουσιασμό, μια επικοινωνία με την ορεινή Κρήτη και τα ορεινά Χανιά, την παρουσία των Χανίων στη Βουλή αλλά και τα πέρατα του κόσμου μέσα από τις επιτροπές που συμμετείχε. Κυρίως όμως είναι ένας άνθρωπος με οξύ πνεύμα και καλλιέργεια και ουσιαστική προσπάθεια για βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στον νομό μας, παράλληλα όμως και με μια προσπάθεια και μια σκέψη για το πως ο κόσμος μας θα μπορούσε να γίνει καλύτερος».

Ο πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Χανίων «Ο Χρυσόστομος» Κώστας Μαυρακάκης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, υπογράμμισε ότι η τιμητική βραδιά για τον Σήφη Μιχελογιάννη εντάσσεται στον κύκλο των εκδηλώσεων του Συλλόγου με θέμα «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους»: «Αυτό είναι απαραίτητο για δύο λόγους: ο ένας είναι μια οφειλόμενη τιμή σε ανθρώπους που έχουν αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στην πόλη και πρέπει η πόλη να τους θυμηθεί και οι νεότεροι να τους μάθουν. Ο δεύτερος είναι η εικόνα της γεμάτης αίθουσας που βλέπετε. Η πόλη, δηλαδή, ξανασυνδέεται με τον “Χρυσόστομο”».

Ο κ. Μαυρακάκης, επεσήμανε ακόμα ότι ο κύκλος των τιμητικών εκδηλώσεων άνοιξε με τον αείμνηστο Νίκο Παπαδάκη, ενώ μετά τον Σήφη Μιχελογιάννη θα συνεχιστεί – με μία εκδήλωση περίπου κάθε μήνα – με τους Γιώργο Καλούτση (Παρασκευή 27 Μαρτίου), πιθανόν μετέπειτα με τον ποιητή Γιώργη Μανουσάκη, τον λογοτέχνη, ποιητή και λάτρη του κινηματογράφου Λεωνίδα Κακάρογλου, τον οικονομολόγο Μίνω Ζομπανάκη κ.ά.

Ειδικότερα για τον Σήφη Μιχελογιάννη, ο κ. Μαυρακάκης υπογράμμισε την πολιτική του ιδιότητα και προσφορά, λέγοντας πως αποτέλεσε μια εξαιρετική περίπτωση που δεν δίχαζε αλλά ένωνε την κοινωνία: «Χαμηλόφωνος, πολύ δημοκρατικός, χρόνια μέλος του Συλλόγου μας, άνθρωπος που έχει σχέση με το θέατρο και τη λογοτεχνία, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ν. Καζαντζάκη κ.λπ. Ένας άνθρωπος χαμηλού προφίλ, που, παρότι πολιτικός, δεν πόνταρε στην αναγνωρισιμότητα κι αυτό ήταν σπουδαίο».

Ο Σήφης Μιχελογιάννης, ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους για το πως αισθάνεται για την τιμή που τού γίνεται απάντησε: «Αισθάνομαι ένα απλός πολίτης των Χανίων. Ένας απλός Έλληνας πολίτης, ο οποίος ήταν ενεργός αφού τον εξέλεγαν βουλευτή οι Χανιώτες και οι Χανιώτισσες. Μοίρασα τον χρόνο μου στη Βουλή και τους διεθνείς οργανισμούς, 20 περίπου χρόνια και άλλα 20 χρόνια αγωνίστηκα για τη διάδοση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, μετά από εισήγηση που έκαναν οι απόφοιτες της Ελληνο-γαλλικής Σχολής στον Γιώργο Στασινάκη. Έτσι αγωνίστηκα στην αρένα της πολιτικής αλλά και στο επιστέγασμα της πορείας του ανθρώπου, της κοινωνίας και του έθνους που δεν είναι άλλο από τον πολιτισμό».

Σε ερώτηση αν έχουμε σήμερα ανάγκη από πολιτικούς με πολιτισμό ο ίδιος απάντησε: «Έχουμε ανάγκη να κοιτάξουμε την ουσία της δημοκρατίας που είναι ο διάλογος και η σύνθεση. Με την τοξικότητα και τις ύβρεις δεν βγαίνει αποτέλεσμα».