Χανιά: Τιμήθηκε ο μουσικός Γιώργος Καλούτσης 

Ο Φιλολογικός Σύλλογος Χανίων «Ο Χρυσόστομος» στο πλαίσιο του κύκλου των εκδηλώσεων «Τιμώντας τα Χανιά και τους ανθρώπους τους, πραγματοποίησε το βράδυ της Παρασκευής εκδήλωση προς τιμήν του μουσικού Γιώργου Καλούτση. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του αρκετός κόσμος.

Για την εκδήλωση μίλησε στα “Χ.ν” ο πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου Χρυσόστομος Κώστας Μαυρακάκης, αρχιτέκτων, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων, τα εξής: “ Σκοπός της εκδήλωσης που ξεκινήσαμε φέτος είναι να τιμήσουμε ανθρώπους που έχουν αφήσει ένα σημαντικό αποτύπωμα σε αυτή την πόλη και ιδιαίτερα στο χώρο του πολιτισμού και όχι μόνο. Αρχικά τιμήσαμε τον μακαριστό Νίκο Παπαδάκη Γενικό Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, συνεχίσαμε με τον παλιό βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στα Χανιά Σήφη Μιχελογιάννη και σήμερα πραγματοποιούμε την τρίτη κατά σειρά παρουσία με τον παλιό μουσικό Γιώργο Καλούτση. Οι εκδηλώσεις αυτές είναι σημαντικές για την πόλη επειδή έχουν τον χαρακτήρα να κάνουν γνωστό στο ευρύτερο κοινό το έργο τους και βέβαια για να τους τιμήσουμε για όσα προσφέρανε. Τον μεγάλο μουσικό και μαέστρο Γιώργο Καλούτση τον τιμούμε σαν μία μεγάλη χαρισματική προσωπικότητα στον χώρο του πολιτισμού. Αυτός με τον αδερφό του ο ζωγράφος Βαλέριος είναι παιδιά της Φλωρεντίνης Καλούτση, της διάσημης Χανιώτισσας στο χώρο της τέχνης και μιας γυναίκας για την οποία έχουν δημοσιευθεί πολλές φορές οι δράσεις της. Πάντα με γοήτευε το γεγονός ότι από μία τέτοια οικογένεια που ένα πρόσωπο όπως είναι η Φλωρεντίνη Καλούτση διαδραμάτισε έναν τόσο σημαντικό ρόλο στον πολιτισμό στον τόπο μας και ευρύτερα στην Ελλάδα, προέτρεψε τα παιδιά της μέλη της οικογένειας να αποκτήσουν και αυτά μια δική τους καριέρα στο χώρο του πολιτισμού”. Ο ίδιος συνεχίζοντας ολοκλήρωσε επισημαίνοντας ότι “ Ο Σύλλογος μας έχει την τύχη να διαθέτει το φωτογραφικό αρχείο του μεγάλου φωτογράφου Περικλή Διαμαντόπουλου ο οποίος; ήρθε στην Κρήτη το 1898 -99 συνοδεύοντας τον Πρίγκηπα Γεώργιο σαν προσωπικό του φωτογράφο. Τα Έργα του κοσμούν την αίθουσα των εκδηλώσεων μας”..

Από μεριάς του ο τιμώμενος μουσικός Γιώργος Καλούτσης δήλωσε ότι “αισθάνομαι πολύ περήφανος και πολύ συγκινημένος που ο Φιλολογικός Σύλλογος “Χρυσόστομος” μου κάνει αυτή την τιμητική εκδήλωση την οποία δεν περίμενα και εκφράζω τις ευχαριστίες μου και στο σύλλογο και στην χορωδία του Νίκου Περάκη που διανθίζει την εκδήλωση αλλά και στην παρουσιάστρια Άννα Μακράκη”.

Δήλωση επίσης έκανε και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού του Δήμου Χανίων Γιάννης Γιαννακάκης τονίζοντας ότι “ ο Γιώργος Καλούτσης είναι μια ξεχωριστή πολύ γνωστή μορφή που έχει αφήσει το στίγμα όχι μόνο στη μουσική της πόλης με την σημαντική δουλειά και τους μαθητές που δίδαξε, αλλά και ως προσωπικότητα προερχόμενος από μια σπουδαία αστική οικογένεια της πόλης και βέβαια μεταφέροντας το πνεύμα της παλιάς εποχής στη σύγχρονη εποχή”. .

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό – καλωσόρισμα η δημοσιογράφος Άννα Μακράκη τονίζοντας ότι “ο Φιλολογικός σύλλογος Χανίων “Ο Χρυσόστομος” τιμά σήμερα τον χαρισματικό δάσκαλο, τον ακάματο εργάτη της τέχνης, την κορυφαία μουσική προσωπικότητα της Κρήτης, τον ζωντανό μύθο, τον μουσικό άνδρα της πόλης μας τον Γιώργο Καλούτση”.