Χανιά: Τιμήθηκε η λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Η λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου για την Ευρώπη που έληξε οριστικά στις 8 Μαΐου του 1945, ενώ είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 1939 έχοντας διαρκέσει σχεδόν έξι χρόνια, τιμήθηκε και στα Χανιά το πρωί του Σαββάτου με επιμμόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώο της πόλης παρουσία πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών εκπροσώπων της πολιτείας.

Με δηλώσεις τους στα “Χ.ν.” ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, και Μανώλης Φραγκάκης και Μιχαήλ Τσουπάκης εκπροσωπώντας την αυτοδιοίκηση, Περιφέρεια και Δήμο Χανίων, αντίστοιχα τόνισαν: “ Είμαστε και σήμερα εδώ να τιμήσουμε τη μνήμη όλων των πεσόντων κατά τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου που με αυτοθυσία έδωσαν τη ζωή τους για να απολαμβάνουμε το υπέρτατο αγαθό της ειρήνης. Είμαστε περήφανοι για αυτούς και για την πατρίδα μας”, δήλωσε ο κ.Μαρκογιαννάκης.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης ο κ. Φραγκάκης επεσήμανε ότι “ σήμερα αποδώσαμε φόρο τιμής στο μνημείο των πεσόντων με αφορμή την λήξη του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου, ενός πολύ οδυνηρού πολέμου στην ιστορία που διέλυσε κράτη δημιουργώντας μια νέα τάξη πραγμάτων”.

Ο αντιδήμαρχος Χανίων Μιχάλης Τσουπάκης σημείωσε: “ Τιμήσαμε την λήξη του πιο αιματηρού πολέμου στην ιστορία της ανθρωπότητας Αποτίουμε φόρο τιμής στους πεσόντες και ευχόμαστε στην επικράτηση της παγκόσμιας ειρήνης”.