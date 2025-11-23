menu
Chania
Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, 2025
Χανιά: Τιμήθηκε η Ημέρα της Εθνικής Αντίστασης (φωτ.)

Ηλίας Κάκανος
Η Ημέρα Πανελλήνιου Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης καθιερώθηκε να γιορτάζεται συμβολικά στη χώρα μας το έτος 1982 επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου καθώς την 25 Νοεμβρίου 1942 ανατινάχτηκε η γέφυρα του Γοργοποτάμου τιμώντας έτσι την ηρωική αντίσταση των Ελλήνων κατά των Κατοχικών Δυνάμεων Ιταλίας, Γερμανίας και Βουλγαρίας της περιόδου 1941 εως 1944.
Στο Μνημείο Ηρώων της πόλης μας τελέστηκε στις 11 το πρωί της Κυριακής επιμνημόσυνη δέηση για να ακολουθήσουν καταθέσεις στεφάνων, τήρηση ενός λεπτού σιγής και ο Εθνικός Ύμνος από την μπάντα της 5ης Μεραρχίας Κρητών. Το παρών στην εκδήλωση έδωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, εκπρόσωποι βουλευτών και κομμάτων νομού Χανίων, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, Φορέων και Συλλόγων.

Μιλώντας στα “Χανιώτικα νέα” ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κ. Γιώργος Τσαπάκος, τόνισε τα εξής: «Εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Κρήτης παραβρέθηκα σήμερα στην τελετή εορτασμού της Επετείου της Εθνικής Αντίστασης στο Μνημείο Ηρώων Χανίων, αποτίοντας ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές μας και τα θύματα του αγώνα.
Σήμερα λοιπόν, στρέφουμε τη σκέψη μας στο μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης του λαού μας ενάντια στις δυνάμεις κατοχής. Ο αγώνας του 1941-44 ήταν η συνέχεια και ολοκλήρωση του έπους του 1940 και της Μάχης της Κρήτης, όπως επίσης μια συλλογική πράξη αντίστασης από κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, που με κάθε μέσο πολέμησαν για την ελευθερία. Η θυσία τους αποτελεί φάρο ελευθερίας, δημοκρατίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Δεν ξεχνάμε ποτέ τον αγώνα τους».

