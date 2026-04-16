Χανιά: Τι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση λογοδοσίας στις 22 Απριλίου

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Χανίων, την Τετάρτη 22 Απριλίου (2026):

•Η πρώτη ερώτηση με εισηγήτρια τη Ζωή Γεωργούλα αφορά «τη μίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου στον δημοτικό κήπο».

•Η δεύτερη ερώτηση με εισηγήτρια τη Σοφία Ελευθεριάδου αφορά την ανάθεση της μελέτης Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τον Δήμο Χανίων.

•Η τρίτη ερώτηση με εισηγητή τον Χαράλαμπο Λουτσέτη αφορά το κυκλοφοριακό πρόβλημα των Χανίων.

•Η τέταρτη ερώτηση με εισηγητή τον Χαράλαμπο Λουτσέτη αφορά την συντήρηση των σχολείων.

•Η πέμπτη ερώτηση με ερωτών τον Μιλτιάδη Κλωνιζάκη αφορά το ζήτημα συντήρησης οδικού δικτύου και συντονισμού αρμοδιοτήτων.

•Η έκτη ερώτηση από τον Μιχ. Σχοινά αφορά ιστορικό κτίσμα στο “Κόκκινο ΜετοχΙ”.

•Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Στερνών, Δημήτρης Γιανναράκης, κάνει ερώτηση για το αίτημα εταιρείας «να γίνει μετατροπή από παραχώρηση εδαφικής έκτασης (6.949,65 τ.μ) σε καταβολή χρηματικής αποζημίωσης».