Χανιά: Τι θα γίνει με το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο; – Ερωτήματα στο δημοτικό συμβούλιο

Έντονη ανησυχία για την επαναλειτουργία… στα χαρτιά του “Κοινωνικού Ιατρείου- Φαρμακείου” στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων το μεσημέρι της Πέμπτης.
Το θέμα τέθηκε σε ερώτηση του δημ. συμβούλου κ. Δημήτρη Μακρέα που για χρόνια έχει συμμετάσχει στο Δ.Σ. του Κοινωνικού Φαρμακείου. Ο κ. Μακρέας σχολίασε την ανακοίνωση του Δήμου πέρυσι ότι συστήνεται “Δημοτικό Ιατρείο- Φαρμακείο” κάνοντας λόγο «για παιχνίδι σε βάρος των εθελοντών του ΚΙΦΑΧ (Κοινωνικού Φαρμακείου Χανίων)» και ότι ο Δήμος ουσιαστικά «μεταβιβάζει την ευθύνη της λειτουργίας μιας δομής».
Απαντώντας η αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζερβουδάκη τόνισε πως για να λειτουργήσει ένα “Δημοτικό Ιατρείο- Φαρμακείο” πρέπει να συνδράμουν όλοι και ενημέρωσε για τις συναντήσεις που είχε με την πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και τον πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου σε μια προσπάθεια επαναλειτουργίας της δομής.