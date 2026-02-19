Χανιά: Τι θα γίνει με το Κοινωνικό Ιατρείο και Φαρμακείο; – Ερωτήματα στο δημοτικό συμβούλιο

1 από 2

Έντονη ανησυχία για την επαναλειτουργία… στα χαρτιά του “Κοινωνικού Ιατρείου- Φαρμακείου” στο Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το θέμα τέθηκε σε ερώτηση του δημ. συμβούλου κ. Δημήτρη Μακρέα που για χρόνια έχει συμμετάσχει στο Δ.Σ. του Κοινωνικού Φαρμακείου. Ο κ. Μακρέας σχολίασε την ανακοίνωση του Δήμου πέρυσι ότι συστήνεται “Δημοτικό Ιατρείο- Φαρμακείο” κάνοντας λόγο «για παιχνίδι σε βάρος των εθελοντών του ΚΙΦΑΧ (Κοινωνικού Φαρμακείου Χανίων)» και ότι ο Δήμος ουσιαστικά «μεταβιβάζει την ευθύνη της λειτουργίας μιας δομής».