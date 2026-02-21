Χανιά: Τι συζήτησε η συνέλευση Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής

1 από 3

Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών αδιάλειπτης προσφοράς και δημιουργικής πορείας, ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής Δήμου Χανίων συνεχίζει να αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και ανάδειξης της εκπαιδευτικής μας κληρονομιάς στο Μουσείο Σχολικής Ζωής καθώς η νέα του μουσειολογική αφήγηση φτάνει στην ολοκλήρωση της.

Από την ίδρυσή του το 2006, ο Σύλλογος Φίλων εργάζεται συστηματικά για τη διάσωση της σχολικής ιστορίας, τη διαφύλαξη και επικοινωνία των τεκμηρίων της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά την οργάνωση πρωτοποριακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ενίσχυση του δεσμού της κοινότητας με το Μουσείο Σχολικής Ζωής.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανασκόπησης αλλά και προοπτικής για το μέλλον, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Σχολικής Ζωής, στο χώρο του μουσείου στα Νεροκούρου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, κατά τη συνεδρίαση, έγινε ο απολογισμός της ταμειακής διαχείρισης και παρουσιάστηκε ο ισολογισμός εσόδων και εξόδων του περασμένου χρόνου. Επίσης εγκρίθηκε η ετήσια Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκλέχτηκε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος της εν λόγω επιτροπής, στη θέση του εκλιπόντος μέλους της Ε.Ε. Νικολάου Αποστολίδη. Εκλέχτηκαν, με μυστική ψηφοφορία :

1. Απόστολος – Νικόλαος Αποστολίδης – τακτικό μέλος και

2. Αρτέμιος Φιλιππάκης – αναπληρωματικό μέλος.

Τέλος, παρουσιάστηκε η ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φ.Μ.Σ.Ζ. για το έτος 2025, η οποία έχει ως εξής :

1. Έγινε αποδοχή της χρηματοδότησης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης προς τον Σύλλογο Φίλων Μουσείου Σχολικής Ζωής Δ. Χανίων, με τη διάθεση ποσού 2.000 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών διοργάνωσης της εικαστικής έκθεσης του Μ.Σ.Ζ. Δ. Χανίων «ΜΝΗΜΗ ΕΣΤΙ» που πραγματοποιήθηκε στο Καθολικό της Μονής Αγίου Φραγκίσκου από τις 19 έως 28 Αυγούστου 2024.

2. Συνεργασία με τον οργανισμό «ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» – έναν οργανισμό που ιδρύθηκε το 2015 από την Αργυρώ Σπυριδάκη με Αποστολή την ισότιμη πρόσβαση για τους μη βλέποντες και τις άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες στη γνώση, στη μάθηση και στα βιβλία. Μία από τις δράσεις του οργανισμού είναι οι θεραπευτικές αναγνώσεις, δηλαδή η ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των ηλικιωμένων που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας μέσω των ζωντανών αναγνώσεων λογοτεχνικών αποσπασμάτων από εκπαιδευμένους εθελοντές αναγνώστες του Διαβάζω για τους Άλλους. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογός μας συνεργάστηκε και συνεχίζει να συνεργάζεται με τον εν λόγω οργανισμό, ύστερα από πρότασης της Γραμματέα του συλλόγου μας Κατερίνας Δαμιανάκη. Σε πρώτη φάση εκπαιδεύτηκαν και ασχολούνται η ίδια και η Ταμίας του συλλόγου Άννα Νικολακάκη και σκοπός μας είναι να προστεθούν ένα ή δύο μέλη του Δ.Σ. ακόμα.

3. Προγραμματίστηκαν συναντήσεις με τους παρακάτω φορείς του Ν. Χανίων :

• Την Περιφέρεια Κρήτης/Περιφερειακή Ενότητα Χανίων

• Τον Δήμο Χανίων

• Τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

• Τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων

Και πραγματοποιήθηκαν οι εξής :

• συνάντηση αντιπροσωπείας του συλλόγου με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων (29-1-2025). Παρουσιάστηκαν οι σκοποί του συλλόγου μας και επισημάνθηκε ότι το Δ.Σ. απαρτίζεται από επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, όλοι εθελοντές, οι οποίοι επιθυμούν να προσφέρουν στην εκπαιδευτική και μη κοινότητα μέσω εκπαιδευτικών δράσεων/προγραμμάτων που μπορούν να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν στο χώρο του Μ.Σ.Ζ. και των συνεργειών με φορείς του νομού Χανίων, όπως είναι οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων.

• 6 Μαρτίου 2025, συναντήθηκαν η Πρόεδρος και η Γραμματέας του συλλόγου με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Νίκο Καλογερή. Έγινε συζήτηση σε θερμό κλίμα, για τις πρωτοβουλίες και το έργο του συλλόγου και ο κ. Αντιπεριφερειάρχης διαβεβαίωσε για την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο έργο του Συλλόγου Φίλων Μ.Σ.Ζ. Δ. Χανίων.

4. Για τον εορτασμό του έτους Μίκη Θεοδωράκη είχαν αποφασισθεί αρκετές δράσεις, ωστόσο, λόγω των εργασιών που διενεργούνταν στο μουσείο, πραγματοποιήθηκαν οι εξής :

• εκπαιδευτική δράση για ένα μήνα, (Νοέμβριος 2025) στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων με βάση τραγούδια και στίχους του Μίκη Θεοδωράκη, στο πλαίσιο των θεραπευτικών αναγνώσεων του «Οργανισμού Διαβάζω για τους Άλλους» που υλοποιήθηκε από τη Γραμματέα Κατερίνα Δαμιανάκη και την Ταμία του συλλόγου Άννα Νικολακάκη

• δράση, επίσης στο χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων από την ΣΤ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου Ναυστάθμου, ένα μουσικό εργαστήρι διάδρασης παιδιών και υπερηλίκων.

5. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Η μικρή μαθήτρια Μαρία – Αμαλία» για τη Μελίνα Μερκούρη. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε λίγο διάστημα με μια νέα εκδοχή για να δοκιμαστεί πιλοτικά και μετά να καθιερωθεί ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Μουσείου.

6. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Πρώτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου που σχεδίασε η Γραμματέας Κατερίνα Δαμιανάκη και υποβλήθηκε μέσω του Συλλόγου μας, εγκρίθηκε από τη ΔΙΠΕΧ τον Οκτώβριο του 2023, στο πλαίσιο Πρόσκλησης για υποβολή εκπ/κών προγραμμάτων, μαθητικών δράσεων και εκπ/κού υλικού για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων σχολικού έτους 2023 – 2024», του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεχίστηκε και κατά το σχολικό έτος 2024 – 2025.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εξοικείωσης των μαθητών και των μαθητριών με το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και τα μουσειακά αντικείμενα. Έχει διττό στόχο: α) να δημιουργήσει ένα πλαίσιο βιωματικής και ενεργητικής μάθησης και β) να συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων ως προς την πρόσβαση στα πολιτισμικά αγαθά. Υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από εκπαιδευτικούς σε όλες τις φάσεις του (πριν, κατά και μετά την επίσκεψη στο μουσείο) και κάλυπτε χρονικά περίπου 3 μήνες.

7. Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης των ΔΙΠΕΧ και ΔΙΔΕΧ «Εκπαίδευση-Πολιτισμός-Αθλητισμός: Χανιά 18-25/05/2025, Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας», συμμετείχε και ο Σύλλογος Φίλων Μ.Σ.Ζ., με τα ακόλουθα :

• Με συνεργασία του Βενιζέλειου Ωδείου Χανίων, του Συλλόγου μας και του Δημ. Σχολείου Νεροκούρου, παρουσιάστηκαν, στο χώρο του μουσείου – παρουσία της Δ/ντριας Πρωτοβ. Εκπ/σης Χανίων κ. Χρύσας Τερεζάκη – από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, θεατρικά δρώμενα με θέμα «Η τέχνη του διδάσκειν» βασισμένες σε προφορικές μαρτυρίες της συλλογής του Μουσείου. Ακολούθησε μουσικό πρόγραμμα με ΕΝΤΜΟΝΤ ΑΛΕΞΙ στο βιολί και ερμηνείες με Κιθάρα με Μάνο Πανταζώνη και Εφη Σταθάκη

• Εισήγηση της Ταμία του συλλόγου μας και δασκάλας του Δημοτικού Σχολείου Ναυστάθμου, Άννας Νικολακάκη με παρουσίαση καλών πρακτικών, στο πλαίσιο της πρώτης θεματικής ενότητας εργασίας : «Καλές Πρακτικές Επιστημονικών Συνεργατών τοπικών φορέων που παρέχουν εκπαίδευση κι επιμόρφωση στην κοινότητα».

8. Εγκρίθηκαν διάφορες δράσεις/εκπαιδευτικά προγράμματα ψυχαγωγίας ελεύθερου χρόνου για οικογένειες και παιδιά στο Μ.Σ.Ζ. Δ. Χανίων, όπως :

• Δράση για παιδιά – ηλικίας 4 – 11 ετών, με σκοπό να πραγματοποιείται 1 φορά τον μήνα

• Η συνέχιση της Συνεργασίας με τον οργανισμό «ΔΙΑΒΑΖΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ» στον τομέα των θεραπευτικών αναγνώσεων, στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων

• Η επεξεργασία/μελέτη για τη δυνατότητα υλοποίησης των παρακάτω δράσεων:

• Δημιουργική απασχόληση για παιδιά ΑΜΕΑ

• «Ερμηνευτικά μονοπάτια» για οικογένειες και ενήλικες, μια δράση σύνδεσης με την έκθεση του μουσείου μέσω της τέχνης.

• δράση ανταπόδοσης κ συλλογής προφορικών μαρτυριών στους δωρητές μέσω των οικογενειών τους, κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

*** Ας σημειώσουμε, εδώ, ότι με βάση τη λειτουργία του Μουσείου, μετά από το άνοιγμά του και σε συνεννόηση με τον Δήμο Χανίων θα γίνει αναλυτική ενημέρωση ως προς τις εκπαιδευτικές δράσεις και τα προγράμματα που έχουν σχεδιάσει μέλη του Δ.Σ. του συλλόγου Φίλων Μ.Σ.Ζ.

9. Η διαδικασία εγγραφής του συλλόγου στο Μητρώο πολιτιστικών φορέων του Υπουργείου Πολιτισμού η οποία ξεκίνησε τέλος του 2025, ολοκληρώθηκε και πλέον ο Σ.Φ.Μ.Σ.Ζ. είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αυτό, έχοντας τη δυνατότητα να αιτηθεί επιχορήγηση για δράσεις και δραστηριότητές του και να πραγματοποιεί εκδηλώσεις υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.