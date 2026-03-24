Χανιά: Τι ισχύει για την μαθητική παρέλαση – Η ανακοίνωση της Π.Ε. Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Μετά τις 20:00 το βράδυ θα αποφασισθεί αν θα πραγματοποιηθεί η μαθητική παρέλαση στα Χανιά ή όχι όπως ανακοινώθηκε από την Π.Ε. Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «Κρίθηκε σκόπιμο, σε συνεννόηση και με το Δήμαρχο Χανίων, να περιμένουμε την επικαιροποιημένη πρόβλεψη καιρικών συνθηκών, που αναμένεται να εκδοθεί κατά τις 20:00 απόψε το βράδυ.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη για έντονες βροχοπτώσεις για το μεσημέρι της Τετάρτη 25 Μαρτίου, θα εκδοθεί άμεσα ανακοίνωση ματαίωσης της μαθητικής παρέλασης, καθώς και όλων των τμημάτων όπου συμμετέχουν μικρά παιδιά, όπως πρόσκοποι και νεανικά-παιδικά τμήματα των Πολιτιστικών Συλλόγων, Συλλόγων Εθελοντών κλπ.

Μέχρι νεωτέρας, θα παρελάσουν τα τμήματα ενηλίκων των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Συλλόγων Εθελοντών κλπ. αν το επιθυμούν, και θα ακολουθήσει η στρατιωτική παρέλαση.

Σε περίπτωση ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών φαινομένων θα εκδοθεί ανακοίνωση το πρωί της Τετάρτης για την ακύρωση της παρέλασης στο σύνολό της.

Επισημαίνουμε ότι η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της Πόλης θα πραγματοποιηθούν κανονικά»

