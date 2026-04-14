Χανιά: Τι απαντά η επιχείρηση για το τσιμέντο στο παρτέρι

«Δεν έπρεπε να ενεργήσουμε κατά αυτό τον τρόπο», αναγνωρίζει η επιχείρηση για το τσιμέντο σε παρτέρι με τον υπεύθυνο να υποστηρίζει ότι ήταν παρορμητική ενέργεια επειδή είχαν σημειωθεί ατυχήματα διερχόμενων πολιτών.

Στην απάντηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο υπεύθυνος της επιχείρησης αναφέρεται:

«Η επιχείρηση μας και εγώ προσωπικά ζητούμε καταρχήν ένα μεγάλο συγνώμη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και αφετέρου από τους δημότες καθώς ενήργησα παρορμητικά και επιπόλαια καλύπτοντας με τσιμέντο το κενό που υπήρχε στο εν λόγω σημείο που βρισκόταν το δέντρο του δήμου.

Η πράξη αυτή πραγματοποιήθηκε με σκοπό την αποτροπή περαιτέρω ατυχημάτων διερχομένων πολιτών όπως συνέβη επανειλλημένα. Το τελευταίο ατύχημα συνέβη την Μ. Παρασκευή με μια κυρία της οποίας το περιστατικό μας αναστάτωσε τόσο που πράξαμε παρορμητικά. Δεν έπρεπε να ενεργήσουμε κατά αυτό τον τρόπο ειδικά όταν οι υπηρεσίες του δήμου και η δημοτική αρχή από την αρχή της δραστηριότητας μας είναι πάντα συνεργάσιμοι και άμεσοι. Ο φόβος όμως είναι ο χειρότερος σύμβουλος και με αυτό ως αρχή θέλουμε να γίνουμε το παράδειγμα για όλες τις επιχειρήσεις και τους δημότες ώστε να μην ενεργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα όπως πράξαμε εμείς όποιο και αν είναι το θέμα που τους απασχολεί αλλά πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με την οποια αρμόδια αρχή. Γι’ αυτό το λόγο και αναλάβαμε την ευθύνη των πράξεων μας από την αρχή και χωρίς υπεκφυγές.

Και παλι την ειλικρινή μας συγνώμη για την αναστάτωση και την δύσκολη θέση που φέραμε κάθε εμπλεκόμενη αρχή και τους δημότες μας. Ανδρουλάκης Γιώργος».