Χανιά: Τι αναφέρουν οι κανονισμοί για την αλιεία αχινών

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπενθυμίζεται στους επαγγελματίες αλιείς της Π.Ε. Χανίων καθώς και στις επιχειρήσεις εμπορίας και εστίασης, ότι σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία (ΠΔ 65/2014) απαγορεύεται η αλιεία αχινών κατά τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Η αλίευση αχινών διενεργείται με επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν αλιευτική άδεια για αχινούς και επιτρέπεται μόνο: κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους.

Όσον αφορά την ερασιτεχνική αλιεία επιτρέπεται η αλίευση μέχρι είκοσι (20) άτομα αχινών ανά ημέρα ανά ερασιτέχνη αλιέα και τριάντα (30) άτομα αχινών ανά ημέρα συνολικά ανά ερασιτεχνικό σκάφος.

Οι επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας αχινών που ισχύουν για τα επαγγελματικά σκάφη, ισχύουν κατά αναλογία και για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας.

Υπενθυμίζουμε ότι Απαγορεύεται η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευτικών προϊόντων, που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.

Δεδομένου ότι πρόκειται για νωπό και ιδιαίτερα ευπαθές προϊόν, η εμπορία του διέπεται από τις κτηνιατρικές διατάξεις και διατίθεται μέσω εγκεκριμένων κέντρων και Ιχθυόσκαλες.

Παρακαλούνται οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας: τηλ.: 28213-46506-507

e-mail: alieia.cha@crete.gov.gr