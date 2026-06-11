Χανιά: Τι αλλάζει στο ωράριο τροφοδοσίας στην παλιά πόλη

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Κοινότητας Χανίων η τροποποίηση του ωραρίου και της κατηγορίας των μεγάλων οχημάτων τροφοδοσίας.

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Η τροποποίηση αφορά την περιοχή εντός του δακτυλίου κυκλοφορίας της πόλης των Χανίων και τα μεγάλα οχήματα άνω των 3,5 τόνων.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε πως απαγορεύεται η κίνηση των φορτηγών αυτοκινήτων και οχημάτων τροφοδοσίας, με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, εντός του δακτυλίου της πόλης των Χανίων – που ορίζεται από τις οδούς Ηρώων Πολυτεχνείου, Πλατεία Δικαστηρίων, Σφακιανάκη, Δ. Σολωμού, Μ. Μπότσαρη, Μαργουνίου, Μελετίου Μεταξάκη – καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, εκτός από τις ώρες 06.00 π.μ. έως 10.00 π.μ.