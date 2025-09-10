menu
Πολιτισμός

Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του καλλιτέχνη Ευτύχη Παλλήκαρη

Γιάννης Λυβιάκης
Θλίψη προκάλεσε το γεγονός του θανάτου του Χανιώτη καλλιτέχνη Ευτύχη Παλλήκαρη.

Ο Ευτύχης Παλλήκαρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο.

Το έργο του “Πολυτεχνείο 17 Νοέμβρη 1973” κοσμεί τη μόνιμη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων.

Οπως αναφέρεται από τη Δημοτική Πινακοθήκη, στο χαρακτικό αυτό διακρίνεται η σχέση του Παλλήκαρη με τη γωνιώδη φόρμα που του επιβάλλει το χαρακτικό μέσο, καθώς και με τη λαϊκή εικονογραφία, με τις σύγχρονες αγωνιστικές μορφές να αποδίδονται δεμένες σαν κλαριά ενός αδιαίρετου κορμού.

Σε βιογραφικό σημείωμα αναφέρεται ότι «ο Ευτύχης Παλλήκαρης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο σχέδιο και στη σκηνογραφία στο Banff Alberta του Τορόντο, με δάσκαλο τον Γιόζεφ Σβόμποντα. Συνέχισε τις σπουδές του στην κεραμική στο Κολλέγιο George Brown, στην Πράγα. Κατά την παραμονή του στον Καναδά σκηνογράφησε αρκετά θεατρικά έργα και εργάστηκε στην Όπερα του Τορόντο.

Το 1979 άνοιξε εργαστήριο κεραμικής στα Χανιά. Έχει παρουσιάσει έργα του σε πολλές ατομικές εκθέσεις και ομαδικές εικαστικές διοργανώσεις εντός και εκτός Ελλάδος. Ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική όσο με την κεραμική τέχνη. Τα έργα του επικεντρώνονται στη σύγχρονη πραγματικότητα, τη φύση και τη μυθολογία, ενώ φέρουν επιρροές από την ελληνιστική και βυζαντινή τέχνη όσο και από το κίνημα του κονστρουκτιβισμού και τη λαϊκή τέχνη».

