Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του γιατρού Μανώλη Μιχαηλάκη

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χανιώτη γιατρού (ογκολόγου) Μανώλη Μιχαηλάκη. Ο Μιχαηλάκης ήταν αγαπητός σε όλους όσοι τον είχαν γνωρίσει, ιδιαίτερα καλλιεργημένος και ευρυμαθής ενώ είχε επιτελέσει σημαντικό έργο. Είχε στηρίξει πολίτες και φορείς και ήταν μεγάλος χορηγός, εταίρος και ευεργέτης του Ιδρύματος: “Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος”, το οποίο απένειμε επί σειρά το “Βραβείο Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης”.

Με συγκινητική ανάρτησή σου στα κοινωνικά δίκτυα, με τίτλο: «Καλό Ταξίδι στο φως γιατρέ…», το Πνευματικό Κέντρο Χανίων με θλίψη αποχαιρετά έναν ακριβό φίλο, έναν “πιστό” θεατή και ακροατή των εκδηλώσεών του, άνθρωπο του πνεύματος, γνώστη όχι μόνο της επιστήμης του, αλλά και της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, της φιλοσοφίας και της μουσικής».

Το Πνευματικό Κέντρο αναφέρει ότι «ο Μανώλης Μιχαηλάκης υπήρξε ένας πολύπλευρα μορφωμένος άνθρωπος και ταυτόχρονα με βαθιά ενσυναίσθηση και αγάπη για τους συμπολίτες του και τους φορείς του τόπου του, τους οποίους στήριζε ανελλιπώς.

Σε όλους εδώ, διοίκηση και εργαζόμενους, θα μας λείψουν οι ολιγόλεπτες πρωινές επισκέψεις του, που έδιναν “χρώμα” στις μέρες μας, καθώς μιλούσαμε για τον Πλάτωνα και τον Νίτσε, για τον Γκαίτε και τον Μάλερ, για παλιά και νέα φιλμ».

Το Πνευματικό Κέντρο τον αποχαιρετά με φωτογραφία από αναγόρευσή του ως Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης για να τονίσει:

«Διαλέξαμε αυτή την φωτογραφία για να τον αποχαιρετίσουμε, γνωρίζοντας ότι η αναγόρευσή του ως Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης υπήρξε μία από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

ΕΤΑΙΡΟΣ ΚΑΙ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ”

Ο Μαν. Μιχαηλάκης ήταν εταίρος, μεγάλος χορηγός και ευεργέτης του Ιδρύματος: “Ελ. Βενιζέλος”.

Μάλιστα, το Ίδρυμα απένειμε επί σειρά το “Βραβείο Εμμανουήλ Εμμ. Μιχαηλάκης”.

ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ Η ΚΗΔΕΙΑ

Η κηδεία του Εμμ. Μιχαηλάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών, θα γίνει την Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11 το πρωί στο νεκροταφείο Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Νιο Χωριό Αποκορώνου.