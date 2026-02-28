Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του αναισθησιολόγου Γιώργου Νικήτα

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του συνταξιούχου γιατρού Γιώργου Νικήτα.

Ο Γιώργος Νικήτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ενώ είχε αφιερώσει τη ζωή του στο λειτούργημα του γιατρου.

Ηταν αναισθησιολόγος επί σειρά ετών στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ διατηρούσε πανσιόν στο ενετικό λιμάνι.

Αγαπητός σε όλους όσοι τον είχαν γνωρίσει, απολαυστικός στις συζητήσεις, βαθιά μορφωμένος και καλλιεργημένος, ανήσυχο πνεύμα μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ξεχώριζε για την εντιμότητά του και για την κριτική του σκέψη απέναντι ακόμη και στην ιατρική.

Ττο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, «στο άκουσμα της είδησης θανάτου του εκλεκτού συνταξιούχου συναδέλφου μας Νικήτα Γεωργίου (αναισθησιολόγου), σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής:

1ον: Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

20ν: Να κατατεθεί αντί στεφάνου το ποσό των 100 ευρώ για τους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ.

3ον: Να δημοσιευτεί το παρόν στον ημερήσιο Τύπο».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η «Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων»:

«Η “Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων” εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στη συντρόφισσά μας και εκλεγμένη σύμβουλο της Κοινότητας Χανίων με τη ΛΑ.ΣΥ., Ιωάννα Νικήτα, για τον χαμό του πατέρα της, Γεωργίου Νικήτα.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και ώρα 3 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Νέα Χώρα».