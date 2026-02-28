menu
13.4 C
Chania
Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Χανιά: Θλίψη για τον θάνατο του αναισθησιολόγου Γιώργου Νικήτα

Γιάννης Λυβιάκης
Γιάννης Λυβιάκης
0

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του συνταξιούχου γιατρού Γιώργου Νικήτα.

Ο Γιώργος Νικήτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών ενώ είχε αφιερώσει τη ζωή του στο λειτούργημα του γιατρου.

Ηταν αναισθησιολόγος επί σειρά ετών στο Νοσοκομείο Χανίων ενώ διατηρούσε πανσιόν στο ενετικό λιμάνι.

Αγαπητός σε όλους όσοι τον είχαν γνωρίσει, απολαυστικός στις συζητήσεις, βαθιά μορφωμένος και καλλιεργημένος, ανήσυχο πνεύμα μέχρι το τέλος της ζωής του.

Ξεχώριζε για την εντιμότητά του και για την κριτική του σκέψη απέναντι ακόμη και στην ιατρική.

Ττο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, «στο άκουσμα της είδησης θανάτου του εκλεκτού συνταξιούχου συναδέλφου μας Νικήτα Γεωργίου (αναισθησιολόγου), σε έκτακτη συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής:

1ον: Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράστασή του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

20ν: Να κατατεθεί αντί στεφάνου το ποσό των 100 ευρώ για τους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ.

3ον: Να δημοσιευτεί το παρόν στον ημερήσιο Τύπο».

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η «Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων»:

«Η “Λαϊκή Συσπείρωση Χανίων” εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στη συντρόφισσά μας και εκλεγμένη σύμβουλο της Κοινότητας Χανίων με τη ΛΑ.ΣΥ., Ιωάννα Νικήτα, για τον χαμό του πατέρα της, Γεωργίου Νικήτα.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και ώρα 3 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στη Νέα Χώρα».

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum