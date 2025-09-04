Χανιά: Θλίψη για το θάνατο της Χριστιάννας – Αγαπητό πρόσωπο της τοπικής τηλεόρασης

Ήταν για χρόνια ένα από τα πρόσωπα της τοπικής τηλεοπτικής πραγματικότητας, η Χριστιάννα Γερεουδάκη, η οποία έφυγε μετά από σκληρή μάχη για τη ζωή και θα “ταξιδέψει” το πρωί της Παρασκευής για την τελευταία της κατοικία.

Γνωστή για τη δουλειά της στην τηλεόραση “Κύδων” οι συνάδελφοι της την περιγράφουν ως μια γυναίκα «φιλική, πρόσχαρη, πρόθυμη να εξυπηρετήσει πάντα. Αποτελούσε ένα από τους πιο αγαπητούς συνάδελφους για τους εργαζόμενους στο τοπικό κανάλι».

Μιλώντας στα “Χ.ν.” πριν από τρία χρόνια σε ένα θέμα για τα πρώτα χρόνια της τοπικής τηλεόρασης στα Χανιά μας έλεγε πως έκανε το πρώτο δοκιμαστικό στο ραδιόφωνο του “Χανιά 100”. «Μπήκα κατευθείαν στα βαθιά πηγαίνοντας να πάρω συνέντευξη στον Πύρρο Δήμα που είχε έλθει στα Χανιά! Ακολούθως δούλεψα στον “Κήρυκα” ως διορθώτρια και σελιδοποίηση κρατώντας παράλληλα και τη δουλειά στο “Χανιά 100”. Στον “Κήρυκα” ήταν μια φορά που κτύπησε το τηλέφωνο -το 40515, το σήκωσα ακούω κάποιον να μου λέει «γεια σου παιδί μου είμαι ο πρόεδρος!». «Ποιος πρόεδρος; Του ΑΟ Χανιά;» τον ρώτησα, τι να κάνω αφού στο μυαλό μου είχα μόνο το ποδόσφαιρο! Αυτός γέλασε και όπως κατάλαβες ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης» μας είχε πει τότε.

Στην τηλεόραση βρέθηκε αρχικά στο “Mega Creta” το 1993 στην οδό Κισσάμου. Στο δελτίο ειδήσεων έλεγε τα αθλητικά αλλά αλλά έφυγε μετά από λίγο για την τηλεόραση “Κύδων” όπου και παρέμεινε μέχρι το κλείσιμο της το 2015.

«Πήγα λοιπόν στο “Κύδων” στο αθλητικό τμήμα Σάββατο και Κυριακή εκπομπές, καθημερινές δελτία, και βέβαια στα χωμάτινα γήπεδα της εποχής για περιγραφές και ρεπορτάζ από αγώνες ποδοσφαίρου του τοπικού! Αυτή ήταν η καθημερινότητα μου… Ήταν πιο αγνά τα πράγματα τότε. Μπορεί π.χ. όταν διέσχιζα το γήπεδο να άκουγα τον κόσμο να λέει “αυτή είναι που λέει τις ειδήσεις”, “η αθλητικογράφος του “Κύδωνα” αλλά τότε πραγματικά ήμουν πολύ αθώα και ήταν γενικά αθώα η εποχή. Δουλεύαμε πάρα πολύ, σαν τρελοί, γιατί μας άρεσε, το απολαμβάναμε!»

Μετά το 1999 και αφού έγινε μητέρα η Χριστιάνα μεταπήδησε στην γραμματεία του “Κύδων” όπου έμεινε μέχρι το κλείσιμο του καναλιού. «Αν δεν έπαυε τη λειτουργία του το “Κύδων” από εκεί θα έπαιρνα σύνταξη! Ήμουν “Κύδωνας”» είχε σημειώσει, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάζονταν σε εμπορικό κατάστημα στο κέντρο της πόλης.

Τα “Χανιώτικα νέα” εκφράζουν στους οικείους της τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια.