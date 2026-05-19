Χανιά: Θέμα χρόνου η λειτουργία του «Ινστιτούτου Γεωενέργειας»

Θέμα χρόνου είναι η λειτουργία του “Ινστιτούτου Γεωενέργειας” στο Ακρωτήρι, οι κτιριακές δομές του οποίου χρηματοδοτήθηκαν με το πόσο των 11 εκ. ευρώ και θα παραδοθούν μέσα στον επόμενο μήνα.

Τα νέα κτήρια, όπου θα λειτουργεί το Ινστιτούτο χάρις στη συνεργασία Πολυτεχνείου Κρήτης και ΙΤΕ, επισκέφθηκε το μεσημέρι της Τρίτης ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης .

Ο Υφυπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του Ινστιτούτου και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών. Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο κ. Καλαφάτης σημείωσε μεταξύ άλλων πως “το έργο αυτό ουσιαστικά σηματοδοτεί την τέλεια συνεργασία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ” και ότι “δημιουργείται ένα τέλειο hub, ένας κόμβος καινοτομίας ,βασικός κρίκος στην οικονομία της Κρήτης. Το “Ινστιτούτο Γεωνέργειας” θα είναι ένα σύγχρονο εργαλείο στα χέρια της Ελληνικής πολιτείας για ερευνητικούς σκοπούς, εθνικής εμβέλειας.”

Στη συνέχεια ο διευθυντής του “Ινστιτούτου Γεωενέργειας” κ. Ιωάννης Γεντεκάκης εξήγησε πως η συγκεκριμένη δομή ξεκίνησε ως “Ινστιτούτο πετρελαϊκής Έρευνας” , αλλά ακολουθώντας τη στροφή της Ευρώπης προς την πράσινη ενέργεια στοχεύει πλέον στις τεχνολογίες υδρογόνου “όπου θεωρούμε ότι μελλοντικά η Κρήτη θα αποτελέσει έναν κόμβο παραγωγής και διανομής υδρογόνου σε όλη τη Μεσόγειο. επίσης έρευνα με τεχνολογίες για την ανακύκλωση του διοξειδίου του άνθρακα”.

Για το πρόβλημα της στελέχωσης παρατήρησε πως όλα τα Ινστιτούτα λειτουργούν οριακά και εξέφρασε την ελπίδα πως η παρουσία του υφυπουργού “δείχνει ότι η πολιτεία είναι κοντά μας και θα βοηθήσει στην καλύτερη στελέχωση του. Από την πλευρά μας και εγώ ως διευθυντής κάνουμε ότι μπορούμε για να φέρουμε από το εξωτερικό τα καλύτερα δυνατά στελέχη.”

Στην τοποθέτηση του ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Μιχάλης Ζερβάκης έκανε λόγο για μια μεγάλη συνεργασία που “δένει ” το ΙΤΕ με το Πολυτεχνείο Κρήτης και πως “Ινστιτούτο Γεωενέργειας “αποτελεί κέντρο για όλες τις μορφές ενέργειας, όχι μόνο το πετρέλαιο και τους υδρογονάνθρακες”.

Στο χώρο θα στεγάζεται και το επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο Κρήτης για την συνεργασία με επιχειρήσεις.