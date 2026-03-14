Χανιά – Θέατρο “Fatum”: «Πάντοτε ζήλευα τα αποδηµητικά πουλιά» – Μονόλογος για την Παλαιστίνη

Ο µονόλογος για την Παλαιστίνη «Πάντοτε ζήλευα τα αποδηµητικά πουλιά», σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Γκιζώτη, θα παρουσιαστεί στα Χανιά, 19 και 20 Μαρτίου, στις 21:00, στο θέατρο Fatum (∆ικτύνης 17).

Αντλώντας έµπνευση από τα ηµερολόγια και τις επιστολές της Ρέιτσελ Κόρι, της νεαρής Αµερικανίδας ακτιβίστριας που το 2003, στον απόηχο της δεύτερης Ιντιφάντα, ταξίδεψε στην Παλαιστίνη για να λειτουργήσει ως ανθρώπινη ασπίδα και να προστατεύσει τη ζωή και τα σπίτια απλών πολιτών, η παράσταση επιχειρεί να µειώσει την απόσταση ανάµεσα στις ειδήσεις και την πραγµατικότητα, θέτοντας ένα καίριο ερώτηµα: Σε ποιον κόσµο θέλουµε να ζούµε;

Επί σκηνής η Αγγελίνα Τερσενίδου.

Για την παρακολούθηση της παράστασης είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6945000013 ή στα τηλέφωνα του εκάστοτε θεάτρου.