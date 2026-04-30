Χανιά: Θεατρική παράσταση από το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας

Το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Δύο Μορφές, ένα Αποτύπωμα στην Ιστορία», ένα μουσικοχορευτικό θεατρικό δρώμενο που γεννήθηκε μέσα από τη δημιουργική σύμπραξη δύο πολιτιστικών προγραμμάτων του σχολείου.

Μέσα από το θέατρο και τον χορό, οι μαθητές ζωντανεύουν ιστορικά ζευγάρια που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στον χρόνο, αναδεικνύοντας τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων και της ιστορικής μνήμης.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στον χώρο θα υπάρχει κουτί ελεύθερης οικονομικής ενίσχυσης για την υποστήριξη μαθητή που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας προσκαλεί το κοινό των Χανίων να στηρίξει με την παρουσία του την προσπάθεια των μαθητών και τον κοινωνικό σκοπό της εκδήλωσης.