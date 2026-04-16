Χανιά: Τελευταίο αντίο την Κυριακή στον γιατρό Μανώλη Παπαδομανωλάκη

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Το τελευταίο αντίο στον γιατρό Μανώλη Παπαδομανωλάκη θα πουν τα Χανιά την Κυριακή.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Κυριακή 19 Απριλίου στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Χανίων και η ταφή θα γίνει σε οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βουκολιών.

Με ήθος, αξιοπρέπεια και γενναιοδωρία, είχε συνδεθεί το όνομα του Μανώλη Παπαδομανωλάκη ο οποίος έφυγε την Τετάρτη από τη ζωή.

Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία καθώς ο Μανώλης Παπαδομανωλάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

O Μανώλης Παπαδομανωλάκης γεννήθηκε το 1940 και μεγάλωσε στις Βουκολιές του Δήμου Πλατανιά Χανίων. Γιός του γιατρού Δημήτριου Παπαδομανωλάκη και της Ευτυχίας Κοντοπυράκη, σπούδασε στην Ιταλία, αρχικά στο Πολυτεχενίο και έπειτα στην Ιατρική Σχολή, στα Πανεπιστήμια της Πάρμα και της Περούτζια. Μετά το πέρας των σπουδών του το 1971 και με την επιστροφή του στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε την ειδικότητα της ακτινοδιαγνωστικής στο Λαικό Νοσοκομείο Αθηνών μεταξύ 1973-76. Εργάστηκε ως ακτινολόγος στην Αθήνα στο ιατρείο του Καθηγητή Ακτινοδιαγνωστικής Ζαχαρία Κράτσα για ένα χρόνο πριν κατέβει στα Χανιά το 1976 όπου υπηρέτησε αρχικά ως επιμελητής στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων: “Άγιος Γεώργιος”. Στη συνέχεια δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα ανοίγοντας ένα από τα κεντρικά ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια της πόλης. Το Δεκέμβριο του 1977 παντρεύτηκε την Αντωνία-Μπουμπού Μποτωνάκη με την οποία με την οποία μοιράστηκε την υπόλοιπη ζωή του και απέκτησαν δύο παιδιά το Δημήτρη και την Μαρία-Ευτυχία. Το όνομα του έχει συνδεθεί στην πόλη των Χανίων τόσο με την υψηλού επιπέδου επαγγελματική του δραστηριότητα όσο και με τη γλυκύτητα, το ήθος, την αξιοπρέπεια και τη γενναιοδωρία του.

Τον Μανώλη Παπαδομανωλάκη αποχαιρέτισε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η βουλευτής Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία αναφέρει:
«Έφυγε πριν από λίγο ο φίλος μου Μανώλης Παπαδομανωλάκης. Έφυγε όπως έζησε! Άρχοντας, χαμηλών τόνων, χωρίς να μας αφήσει να στενοχωρηθούμε με την ασθένεια του! Γλυκός, τρυφερός, κύριος, αγαπητός γιατρός, πήγε να βρει τη Μπουμπού μας! Για τον Ισίδωρο και εμένα είναι πολύ δύσκολο! Τα θερμότερα συλλυπητήριά μας στη Μαρία, τον Δημήτρη και όλη την οικογένεια.
Θα μας λείψει πάρα πολύ!».
Σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, τονίζει:
«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Μανώλη Παπαδομανωλάκη, τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον συγχωριανό, τον φίλο. Ο Μανώλης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους, βαθιά δεμένος με τις Βουκολιές και τους ανθρώπους τους. Με ήρεμη παρουσία και χαμηλούς τόνους, ξεχώριζε για τη διακριτικότητα και την καλοσύνη του. Ήταν πάντα κοντά στους συνανθρώπους του, με ουσιαστική διάθεση προσφοράς, πολλές φορές κι ανιδιοτελούς, τόσο μέσα από την επιστήμη του όσο και στην καθημερινή ζωή του τόπου μας. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του…».

Στο μεταξύ, με ψήφισμά του το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων, εκφράζει «την βαθύτατη θλίψη και την αμέριστη συμπαράσταση του στην οικογένεια του εκλιπόντος» και γνωστοποιεί ότι αποφάσισε να «κατατεθεί το ποσό των 100 ευρώ στην μνήμη του για τους σκοπούς της ΕΛΕΠΑΠ».

Το τελευταίο αντίο στον Μανώλη Παπαδομανωλάκη θα πουν τα Χανιά την Κυριακή.
Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Κυριακή 19 Απριλίου στον Ιερό Ναό Πέτρου και Παύλου Χανίων και η ταφή θα γίνει σε οικογενειακό τάφο στο κοιμητήριο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Βουκολιών.

