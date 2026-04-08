Χανιά: Ταυτοποιήθηκαν 28 άτομα για απάτες – Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, διακριβώθηκε η δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες και απάτες με υπολογιστή, σε διάφορες περιοχές της Επικράτειας.

Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν -28- άτομα ηλικίας από 17 έως 60 ετών εκ των οποίων εικοσιτρείς ημεδαποί και πέντε αλλοδαποί, ενώ επτά (7) εξ΄αυτών είναι έγκλειστοι σε σωφρονιστικά καταστήματα κράτησης για διάπραξη ομοειδών αδικημάτων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. «κατόπιν πολύμηνης έρευνας και συνδυαστικής ανάλυσης δεδομένων σχετικά με τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, μέλη της οποίας διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες και απάτες με υπολογιστή, προέκυψε ότι ανωτέρω δράστες από την 01-01-2025 έχουν πραγματοποιήσει συνολικά -111- απάτες (τετελεσμένες και σε απόπειρα), σε βάρος ημεδαπών και αλλοδαπών σε μεγάλο μέρος της Ελληνικής Επικράτειας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης εξαπατούσαν τα θύματα τους κερδίζοντας αρχικά την εμπιστοσύνη τους κατά την τηλεφωνικής τους συνομιλία, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά αναλόγως την κατά περίπτωση απάτη.

Στην συνέχεια, κατάφεραν να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία, από τραπεζικές κάρτες, τραπεζικούς λογαριασμούς (e-banking), στοιχεία σύνδεσης σε διαδικτυακά τραπεζικά συστήματα (π.χ. REVOLUT, PAYZY COSMOTE κλπ.) ακόμα και τηλεφωνικές συνδέσεις και να μεταφέρουν χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τρίτων, τους οποίους είχαν στρατολογήσει για το σκοπό αυτό.

Έτσι οι δράστες λάμβαναν συγκεκριμένα χρηματικά ποσά με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό τουλάχιστον των -192.720- ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι δράστες έχουν συλληφθεί κατά το παρελθόν και έχουν σχηματισθεί δικογραφίες σε βάρος τους για όμοια αδικήματα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε για εγκληματική οργάνωση και απάτες κακουργηματικής μορφής, τετελεσμένες και σε απόπειρα, θα υποβληθεί αρμοδίως.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Υπενθυμίζεται στους πολίτες:

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν, με διάφορα προσχήματα, να εισέλθουν στην οικία σας.

• Να μην πείθεστε εύκολα από άγνωστους που σας προσεγγίζουν ως γνωστοί συγγενικών ή φιλικών προσώπων.

• Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν την άμεση καταβολή χρηματικού ποσού, επικαλούμενοι επείγουσα ανάγκη συγγενικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία ή τροχαίο ατύχημα).

• Σε περιπτώσεις τέτοιων κλήσεων, να επικοινωνείτε οι ίδιοι άμεσα με το συγγενικό σας πρόσωπο, εφόσον είναι δυνατόν από διαφορετική τηλεφωνική συσκευή, για επιβεβαίωση των όσων σας αναφέρονται.

• Να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο που σας υποδεικνύουν οι άγνωστοι κατά την τηλεφωνική επικοινωνία.

• Να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση ή παράδοση χρημάτων σε τρίτα πρόσωπα.

• Να μην πείθεστε από άτομα που εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιων υπηρεσιών ή τεχνικοί, εάν δεν τους έχετε καλέσει εσείς.

• Να ενημερώνετε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης.

Περισσότερες συμβουλές για προφύλαξη από περιστατικά εξαπάτησης υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr) στον υπερσύνδεσμο: https://www.astynomia.gr/odigos-tou-politi/chrisimes-symvoules/symvoules-asfaleias-gia-yperilikes/.