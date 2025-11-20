Χανιά: “Ταξίδι” στον κόσμο του στατικού μοντελισμού (φωτ.)

“Ταξίδι” στον κόσμο του στατικού μοντελισμού κάνουν οι επισκέπτες της έκθεσης που εγκαινιάστηκε την Τετάρτη στο Νεώριο Μόρο.

Η έκθεση αποτελείται από 175 εκθέματα, μεταξύ των οποίων αεροπλάνα, σκάφη, ελικόπτερα, άρματα.

Οπως σημειώνει ο πρόεδρος του Ομίλου Στατικού Μοντελισμού Χανίων, Γιώργος Κελάκης, ο Ομιλος διοργανώνει για 23η συνεχή χρονιά την καθιερωμένη Ετήσια Έκθεση Στατικού Μοντελισμού.

«Στην φετινή έκθεση του Ομίλου μπορείτε φέτος να θαυμάσετε την δουλειά 35 εκθέτων οι οποίοι συμμετέχουν μα 175 εκθέματα από πλοία, αεροσκάφη , στρατιωτικά οχήματα, Διοράματα που αναπαριστούν ιστορικές σκηνές μοντέλα φαντασίας , αλλά και πολιτικών κατασκευών που αναπαριστούν με μοναδική λεπτομέρεια τα πραγματικά. Ο Όμιλος έχει την χαρά να φιλοξενεί στην έκθεση και φέτος εκθέματα από τον Σύλλογο Στατικού Μοντελισμού Ηράκλειου , μοντελιστές από Ρέθυμνο , Ηράκλειο αλλά και από την Αθηνά που τους ευχαριστούμε θερμα! Σκοπός μας είναι η έκθεση να προσελκύσει νέους ανθρώπους, συλλέκτες, επισκέπτες και οικογένειες που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά έναν κόσμο γεμάτο φαντασία και τεχνογνωσία μέσο των εκθεμάτων μας».

Από τη μεριά του ο μοντελιστής Γιώργος Καπαδουκάκης, αναφέρει ότι «ο επισκέπτης θα δει τις δημιουργίες μας οι οποίες έχουν να κάνουν με το ιστορικό και στρατιωτικό κομμάτι. Υπάρχουν επίσης εκθέματα τα οποία θα παραχωρηθούν στο Ναυτικό Μουσείο. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται αεροπλάνα, σκάφη, ελικόπτερα, άρματα».

1 από 21

Λειτουργία έκθεσης:

Τετάρτη 19/11 (18:00-22:00 )

Πέμπτη 20/11 (10.00-14.00 & 18.00-22.00)

Παρασκευή 21/11 (10.00-14.00 & 18.00-22.00)

Σάββατο 22/11 (10.00-14.00 & 18.00-22.00).