Χανιά: Ταλαιπωρία οδηγών ενώ συνεχίζονται τα έργα σε τμήμα του ΒΟΑΚ

» Παραµένει κλειστός ο κόµβος Βαµβακόπουλου – Στην παλιά εθνική µετατοπίζεται όλη η κίνηση

∆εν έχει τέλος η ταλαιπωρία των οδηγών που κατευθύνονται από τα Χανιά προς τον Πλατανιά καθώς ο κόµβος Βαµβακόπουλου παραµένει κλειστός, µε αποτέλεσµα όλη η κίνηση να έχει µετατοπιστεί στην παλιά εθνική οδό.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση που είχε δοθεί στη δηµοσιότητα στις 15 ∆εκεµβρίου 2025, για τις κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στο πλαίσιο των έργων στον ΒΟΑΚ είχε αναφερθεί ότι ο κόµβος Βαµβακόπουλου, θα ήταν κλειστός έως τις 3 Απριλίου 2026. ∆ηλαδή για σχεδόν τέσσερις µήνες.

Ωστόσο, πέρασε η προθεσµία… της 3ης Απριλίου και ο κόµβος δεν άνοιξε. Οπως πληροφορούµαστε, τα έργα στο συγκεκριµένο τµήµα του ΒΟΑΚ συνεχίζονται και θέλουν ακόµη αρκετό διάστηµα για να ολοκληρωθούν.

Ετσι, σε ώρες αιχµής, η κίνηση µετά τον Κλαδισό στην παλιά εθνική οδό, θυµίζει… Αύγουστο. Ιδιαίτερα, τις ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας, το πρόβληµα είχε… διογκωθεί καθώς είχαµε και τις αφίξεις εκατοντάδων επισκεπτών µε τα αυτοκίνητά τους.

Είναι φανερό ότι η ηµεροµηνία που είχε τεθεί για το πέρας των εργασιών, δηλαδή 3 Απριλίου 2026, δεν ήταν τυχαία. Οι τεχνικές υπηρεσίες ήθελαν να προλάβουν το… Πάσχα και την αναµενόµενη αύξηση της κίνησης. Αλλά, τελικά, δεν πρόλαβαν.

Στην ανακοίνωση που είχε δοθεί στη δηµοσιότητα αναφερόταν οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις τέθηκαν σε ισχύ «προκειµένου να πραγµατοποιηθούν οι καθορισµένες εργασίες στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στο τµήµα του από το κόµβο Μουρνιών έως και τον κόµβο Βαµβακόπουλου µε στένωση λωρίδων κυκλοφορίας» και ότι «θα διακοπεί η κυκλοφορία στο υπάρχον ρεύµα κυκλοφορίας από Χανιά προς Κίσσαµο σε όλο το προαναφερόµενο τµήµα των έργων».

Στο µεταξύ, έως χθες δεν υπήρχε καµία νεότερη ενηµέρωση για το πότε ακριβώς θα ανοίξει, επιτέλους, ο κόµβος Βαµβακόπουλου ώστε να “µοιραστεί” η κίνηση των οχηµάτων και, στο µέτρο του δυνατού, να αποσυµφορηθεί η παλιά εθνική οδός.