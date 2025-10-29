Χανιά: Τα εξεταστικά κέντρα για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – 22 Νοεμβρίου οι εξετάσεις

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων γνωστοποιεί στους υποψηφίους ότι οι εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Β’ Περιόδου 2025 θα διεξαχθούν το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 στο Εξεταστικό Κέντρο 323 με έδρα στο Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου (Ι.Μαρκάκη 10, Τ.Κ. 731 00 Χανιά, τηλ.: 2821096638) για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής, επιπέδου Β΄.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές όπου θα λειτουργήσουν Εξεταστικά Κέντρα ανά γλώσσα και επίπεδο γλώσσας και το ωρολόγιο πρόγραμμα των εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων: https://www.didechan.gr/2025/10/2025.html»