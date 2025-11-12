Χανιά: Συζήτηση για την κατάσταση του νοσοκομείου και την πορεία της δημόσιας υγείας

Ανοιχτή συζήτηση – ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο Χανίων αλλά και την πορεία της δημόσιας υγείας θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνελεύσεων του Εργατικού Κέντρου Χανίων (Μάρκου Μπότσαρη 68), από τον σύλλογο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Χανίων, σε συνεργασία με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Χανίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Η υγεία είναι ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες της ευημερίας μας και απαιτεί τη συνειδητοποίηση και συμμετοχή όλων μας.

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ ΑΙΜΟΡΑΓΕΙ

Σας καλούμε όλους να είστε εκεί και να συμμετάσχετε ενεργά.

Σε αυτήν την ενημέρωση, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο μας, τις ανάγκες του, και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας στον νομό μας, καθώς και να οργανώσουμε το Παγχανιώτικο Συλλαλητήριο για το Νοσοκομείο μας στις 27 Νοεμβρίου και ώρα 18:00.

Ομιλητές: ΒΑΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

Η συμβολή σας είναι κρίσιμη για το κοινό καλό.

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας καθώς αφορά το μέλλον όλων μας».