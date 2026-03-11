Χανιά: Συντηρητικά αισιόδοξοι για την τουριστική σεζόν που έρχεται οι ξενοδόχοι

«Συντηρητικά αισιόδοξοι» δηλώνουν οι ξενοδόχοι των Χανίων για την σεζόν που ξεκινάει στα τέλη του μήνα, εν μέσω της πολεμικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Όπως τονίσθηκε στη γενική συνέλευση της “Ένωσης Ξενοδόχων Ν. Χανίων” μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις κρατήσεις αλλά μια μικρή μείωση της ροής που δεν ανησυχεί τους επαγγελματίες του τουρισμού.

«Μέχρι σήμερα ακυρώσεις δεν έχουμε. Ισραηλινοί που θα έρχονταν αργότερα προφανώς δεν θα έλθουν από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πτήσεις. Ισραηλινοί που θα πήγαιναν στην Κύπρο πιθανόν να έλθουν στα Χανιά» ανέφερε ο πρόεδρος της “Ένωσης Ξενοδόχων” κ. Μανώλης Σταματάκης, συμπληρώνοντας πως «η κατάσταση είναι ρευστή, υπάρχει διάχυτη ανησυχία όχι όμως σε τέτοιο βαθμό που να δημιουργεί την εικόνα ότι η σεζόν θα αλλάξει από αυτό που ξέραμε. Ακυρώσεις κρατήσεων δεν έχουμε, υπάρχει μια μείωση στη ροή των κρατήσεων. Οι πρώτες πτήσεις στα Χανιά θα έρχονταν μια εβδομάδα πριν το Καθολικό Πάσχα, 26-27 Μαρτίου. Επειδή θα έρχονται από την Ευρώπη δεν φαίνεται να επηρεάζεται κάτι».

Πάντως ο κ. Σταματάκης επεσήμανε πως ο πόλεμος αυτή τη στιγμή επηρεάζει την κατάσταση λόγω της ενεργειακής κρίσης «που σίγουρα θα επιφέρει αύξηση των λειτουργικών εξόδων που θα επηρεάσει και τα ξενοδοχεία.

«Τα δεδομένα είναι πως η ροή συνεχίζεται, μπορεί σε κάποιες στιγμές να είναι πιο μικρή αλλά συνεχίζεται. Το Ευρωπαϊκό κομμάτι της Μεσογείου, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία είναι ένα ασφαλές σημείο, μακριά από την εμπόλεμη ζώνη. Όλοι ευχόμαστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος αλλά σίγουρα υπάρχει το αίσθημα της ασφάλειας και ο κόσμος συνεχίζει να επενδύει στις καλοκαιρινές του διακοπές εδώ» δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος της “Ένωσης Ξενοδόχων κ. Μανώλης Γιαννούλης υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα παραμένει ένας ασφαλές προορισμός.

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος της “Ένωσης Ξενοδόχων” και γραμματέας της “Παγκρήτιας Ένωσης Ξενοδόχων” κ. Κυριάκος Παπαδάκης υπογράμμισε πως «παραμένουμε συντηρητικά αισιόδοξοι, βλέπουμε θετικά τη σεζόν που έρχεται μπροστά μας, δεν βλέπουμε μεγάλο ποσοστό ακυρώσεων» και ότι μέχρι στιγμής οι πελάτες των Ξενοδοχείων δεν ζητάνε μειώσεις των τιμών.

Σε ερώτηση των “Χ.ν.” για το αν η ύπαρξη της βάση της Σούδας θεωρεί ότι λειτουργεί υπέρ ή κατά της ασφάλειας ο κ. Παπαδάκης απάντησε πως «εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για το γεωπολιτικό ρίσκο, δεν είμαι ειδικός να μιλήσω για κάτι παραπάνω! Ο προορισμός μας παραμένει πάρα πολύ θελκτικός, με μεγάλη ασφάλεια, αυτό το έχει δείξει η ιστορία διαχρονικά, επομένως δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι που να μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή».

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Στο ερώτημα για το αν έχουν καλύψει τις ανάγκες τους σε προσωπικό οι ξενοδοχειακές μονάδες ο κ. Μανώλης Γιαννούλης απάντησε πως «σε πολύ μεγάλο βαθμό ναι, φέτος οι ανάγκες είναι σε μεγαλύτερο βαθμό καλυμμένες από ότι ήταν πέρυσι ή πρόπερσι. Από τρίτες χώρες γιατί δεν υπάρχει κόσμος στην Ελλάδα».

«Επειδή αυξάνονται οι κλίνες υπάρχει ανάγκη για προσωπικό πέρα από αυτό που έχει η εγχώρια αγορά. Αυτή η κατάσταση ομαλοποιείται είτε μέσω διακρατικών συμφωνιών που έχουν γίνει είτε με μετάκληση από τρίτες χώρες που καλύπτει κενά σε βοηθητικές θέσεις κυρίως» σημείωσε για το ίδιο ζήτημα ο πρόεδρος της Ένωσης κ. Μ. Σταματάκης.