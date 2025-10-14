Χανιά: Συνελήφθη 56χρονος για αδεσποτία στην Κίσσαμο

Συνελήφθη χθες σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου 56χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανεπιτήρητο ποίμνιο και πρόκληση αγροζημιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ «στο πλαίσιο συνεχιζόμενων ελέγχων για την ανεπιτήρητη βόσκηση, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας χθες (13.10.2025) το πρωί, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του παραπάνω Δήμου ανεπιτήρητο ποίμνιο προβατοειδών ιδιοκτησίας του 56χρονου το οποίο προκάλεσε αγροζημιές σε παρακείμενες αγροτικές παριουσίες.

Επιπλέον σε βάρος του 56χρονου εκκρεμούσε Απόφαση Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων, για παραβάσεις του Νόμου περί Ενδοοικογενειακής Βίας.

Προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου».

*Φωτ. αρχείου