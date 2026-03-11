Χανιά: Συνελήφθη 51χρονος – Είχε στην κατοχή του πάνω από δύο κιλά κάνναβη

Συνελήφθη χθες (10.03.2026) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών στα Χανιά.

Ειδικότερα , όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ «στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων που εκπονεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κατοχής εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών της ανωτέρω Υπηρεσίας, χθες (10.03.2026) το μεσημέρι, εντοπίσθηκε σε περιοχή των Χανίων, 51χρονος ημεδαπός ο οποίος και ακινητοποιήθηκε .

Σε έλεγχο που του έγινε και σε νομότυπη έρευνα στην οικία του που ακολούθησε βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• -2- κιλά και -192,9- γραμμάρια κάνναβης

• -206,4- γραμμάρια κοκαΐνης

• -2- ζυγαριές

• Τριφτης

• Χρηματικό ποσό -1010- ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων».