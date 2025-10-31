Χανιά: Συνελήφθη 31χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα

Συνελήφθη χθες τα ξημερώματα στα Χανιά από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, 31χρονος αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Αρχών Βελγίου για χειραγώγηση δεδομένων υπολογιστή με σκοπό την απόκτηση δόλιου οικονομικού κέρδους.

Οπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.