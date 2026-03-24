Χανιά: Συνελήφθη 14χρονος – Κατηγορείται ότι εκφόβιζε συμμαθητές του υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου

Σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή για σχολικό εκφοβισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος κατηγορείται ότι υπό την απειλή αιχμηρών αντικειμένων εκφόβιζε συμμαθητές του.

Μετά από έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας, κατά πληροφορίες, εντοπίστηκαν λάμες και μαχαίρια και για τον λόγο αυτό συνελήφθη και ο 17χρονος αδερφός του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Από την ΕΛ.ΑΣ έχει συλληφθεί και ο πατέρας των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.