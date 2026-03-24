Χανιά: Συνελήφθη 14χρονος – Κατηγορείται ότι εκφόβιζε συμμαθητές του υπό την απειλή αιχμηρού αντικειμένου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων έχει προκαλέσει η σύλληψη ενός 14χρονου μαθητή για σχολικό εκφοβισμό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 14χρονος κατηγορείται ότι υπό την απειλή αιχμηρών αντικειμένων εκφόβιζε συμμαθητές του.
Μετά από έλεγχο στο σπίτι της οικογένειας, κατά πληροφορίες, εντοπίστηκαν λάμες και μαχαίρια και για τον λόγο αυτό συνελήφθη και ο 17χρονος αδερφός του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Από την ΕΛ.ΑΣ έχει συλληφθεί και ο πατέρας των ανήλικων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

