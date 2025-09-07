Χανιά: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Σε δημόσια συνεδρίαση καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων ο πρόεδρός του Εμμανουήλ Καραγιαννάκης, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, η συμμετοχή σε πιλοτικό πρόγραμμα για την ψηφιακή εκπαίδευση ηλικιωμένων και ΑμεΑ, παραχωρήσεις δημοτικών γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε περιοχές του Δαράτσου, Σταλού και Καμπανίου, καθώς και ρυθμίσεις στάθμευσης σε δρόμους των Χανίων.
Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Παράλληλα, τα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων καλούνται σε τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 14:00,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.
Η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει την κατάρτιση προϋπολογισμού 2026, γνωμοδότηση για περίπτερο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, καθώς και σειρά αποφάσεων για άδειες μουσικής πέραν του ωραρίου σε καταστήματα εστίασης της πόλης
